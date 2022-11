Les rendus de Xiaomi 13 Pro montrent un écran incurvé qui serait légèrement plus petit qu’avant

Il y a quelques semaines, nous avons vu une prétendue photo en direct du Xiaomi 13 Pro. Alors que le téléphone devrait contenir le même capteur IMX989 1″ que le 12S Ultra, le design vu sur la photo était assez sobre – rien de tel que le “regarde-moi!” conception de l’Ultra. À présent OnLeaks et Zoutons se sont associés pour créer des rendus du prochain vaisseau amiral, montrant le téléphone de tous les côtés.

L’île de la caméra n’a pas l’air plus excitante sous d’autres angles, mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur des comptes — un énorme capteur de 50 MP, en particulier. Plus un appareil photo ultra large et un téléobjectif (tous deux 50MP, prétendument, taille du capteur et distance focale inconnues).

Le Xiaomi 13 Pro mesurera 163,0 x 74,6 8,8 mm (11,8 mm si vous incluez l’îlot de caméra). Ce sont à peu près les mêmes dimensions que le 12 Pro, sauf que le nouveau modèle est légèrement plus épais (et légèrement plus fin que le 12S Ultra).











Xiaomi 13 Pro (rendus spéculatifs)

Sur la base des données utilisées pour créer les rendus, le nouveau modèle Pro aura un écran plus petit que son prédécesseur – 6,65″ (au lieu de 6,73″). L’écran aura des côtés incurvés comme auparavant, il y aura un trou de perforation centré pour la caméra selfie et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Les rumeurs actuelles suggèrent que le Xiaomi 13 Pro sera lancé le 30 décembre (à peu près au même moment que son prédécesseur). Cela en fera l’un des premiers à utiliser le nouveau Snapdragon 8 Gen 2.

Le prix pour l’Inde serait de 66 800 ₹, ce qui correspond à 815 $ / 815 € (mais gardez à l’esprit que l’Inde impose des taxes sur les smartphones importés). Le 12 Pro a été lancé légèrement plus bas, 63 000 ₹ (pour un modèle 8/256 Go).

PS. OnLeaks a également recréé la vanille Xiaomi 13, que vous pouvez voir ici.

La source