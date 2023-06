Les rendus de Nothing Phone (2) montrent un design plus arrondi, une configuration à double caméra

Le Nothing Phone (2) sera officiellement dévoilé le mois prochain, mais vous pouvez avoir un aperçu dès maintenant grâce à @OnLeaks et Smartprix. Le nouveau design est reconnaissable à « Nothing » avec son dos transparent et ses bandes lumineuses Glyph proéminentes.

Cependant, il y a quelques changements clés. La société a confirmé que son deuxième smartphone aura un écran plus grand à 6,7″ (au lieu de 6,55″) et il semble qu’elle ait ressenti le besoin de changer l’ergonomie.

Le nouveau design a des côtés en aluminium arrondis, même les panneaux de verre à l’avant et à l’arrière ont un léger arc. Cela contraste avec le téléphone (1), qui avait des côtés carrés avec un devant et un dos plats.

Les bandes lumineuses de l’interface Glyph sont désormais segmentées. Cela pourrait donner aux utilisateurs un contrôle plus précis du système, qui sert d’indicateur d’état, de voyant de notification et juste comme quelque chose pour ajouter un facteur cool. @OnLeaks note que les rendus sont basés sur une unité de la phase de test, il peut donc y avoir quelques petits ajustements à la conception finale.

Cependant, des ajustements majeurs sont peu probables, ce qui signifie que le Nothing Phone (2) s’en tient à une configuration à double caméra. Le flash a maintenant deux LED au lieu d’une seule, mais c’est le seul ajout.

Le Phone (2) montera en gamme avec un Snapdragon 8+ Gen 1, mais il s’en tiendra au milieu de gamme au lieu de s’attaquer aux produits phares. L’original a été lancé avec un prix de base de 470 €/400 £/33 000 ₹, nous verrons si le nouveau maintient ce prix ou commence plus haut. Oh, et celui-ci arrive aussi aux États-Unis.

