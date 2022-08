Les rendus de la Galaxy Watch 5 Pro en révèlent trop

Les stars de la plupart des émissions Samsung Unpacked sont généralement les derniers téléphones du géant de l’électronique, comme les prochains Galaxy Fold 4 et Flip 4. Pour le Unpacked qui débarquera le 10 août, en partie parce que les premières fuites des nouveaux pliables n’ont pas excité autant que je l’avais espéré, ce sont les autres accessoires de l’événement que j’attends avec impatience maintenant.

Je parle de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro, les nouvelles montres sous Wear OS qui remplaceront la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic de l’année dernière. Alors que la Watch 5 ressemble à la Watch 4, la Galaxy Watch 5 Pro nous amène au-delà de la lunette tournante physique de la ligne Classic et dans un nouveau territoire où nous pouvons voir ce que le mot « Pro » signifie pour Samsung dans une montre.

Grâce à une nouvelle fuite de 91Mobiles qui montre tous les modèles Watch 5 et Watch 5 Pro, nous n’apprenons pas encore comment “Pro” sera défini, mais nous obtenons l’expérience sous tous les angles pour nous aider à imaginer chaque montre à notre poignet.

Le grand ensemble d’images ci-dessous montre la Galaxy Watch 5 Pro en deux couleurs, suivie de la Galaxy Watch 5 en 3 autres couleurs. Chaque modèle de montre possède sa propre colonne de différentes prises de vue inclinées, de sorte que vous pouvez voir les perspectives avant, inclinées, de profil, arrière et hors poignet.

Les plus grands points à retenir pour moi sont que ces montres ont des designs très familiers et que la Watch 5 Pro est massive. Épais pourrait être une autre façon de le décrire, probablement pour sa grande batterie supposée qui pourrait durer plusieurs jours, et toutes ses autres spécifications premium.

Nous sommes à quelques jours de la révélation de tout ce qui est nouveau dans Samsung World – en avez-vous assez vu ?