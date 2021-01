Dès le départ, nous n’avons pas encore de photos en direct ou d’images officielles du prochain Galaxy Z Fold. Ce rendu est probablement la prochaine meilleure chose, cependant, puisque Ben Geskin est connu pour son travail de qualité sur le terrain et semble avoir basé sa conception sur la plupart des informations divulguées que nous avons déjà sur le prétendu Z Fold3.





Rendu Samsung Galaxy Z Fold3

Dans aucun ordre particulier, l’une des premières choses qui ressort ici est le design distinctif de l’îlot de caméra, clairement tiré directement du Galaxy S21 Ultra. C’est en fait une estimation assez juste à faire, car Samsung a fait ses preuves en matière de transfert du style général entre ses familles d’appareils. Plus particulièrement les lignes S et Note, dans une génération. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment être sûrs que les modules de caméra eux-mêmes ou leur placement seront identiques sur le Z Fold3. En fait, en raison des défis et des contraintes d’espace du facteur de forme, nous pouvons probablement nous attendre à une configuration de la caméra principale légèrement dégradée sur le Fold.

En parlant de contraintes d’espace, nous voyons des indices de prise en charge de S Pen sur le prochain Z Fold depuis un certain temps maintenant. Alors que la plupart d’entre nous ont naturellement supposé que cela impliquait un stylet qui glisse à l’intérieur du corps du téléphone, maintenant que Samsung a créé un précédent avec le S21 Ultra et son S Pen entièrement séparé et en option, beaucoup ont commencé à se demander si le géant coréen le fera. allez plutôt dans cette voie. Apparemment, Ben Geskin le pense aussi, car le S Pen illustré est beaucoup trop grand pour tenir dans le corps du téléphone.

Encore une fois, ce n’est qu’une vision artistique. L’une des rumeurs les plus récentes que nous avons entendues sur le Z Fold3 prétend qu’il comportera des écrans plus petits que son prédécesseur – un écran intérieur de 7,55 « (contre 7,59 ») et 6,21 « à l’extérieur (contre 6,23 »). Apparemment, ce sacrifice sera nécessaire précisément pour insérer un S Pen dans le corps du téléphone. Donc, cela reste une possibilité aussi.



Samsung Galaxy Z Fold2

Une autre caractéristique potentiellement attendue du Z Fold3 dans une caméra sous-écran. Bien que ce soit un peu difficile à dire, cela semble également être intégré dans les rendus de Ben Geskin.

Si l’on en croit la vigne, on peut s’attendre à voir le Galaxy Z Fold3 en juin de cette année, avec un prix prétendument comparable à celui du Galaxy Z Fold2 actuel.

La source