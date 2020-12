L’A15 d’Oppo est sorti en octobre, et la société est maintenant en train de préparer les A15 pour le lancement en Inde. Nous savons déjà qu’il sera au prix de 11490 INR et certaines de ses spécifications. Maintenant, bien que certains rendus de presse d’apparence officielle aient été publiés, nous montrant pour la première fois l’avant du téléphone, ainsi que les trois options de couleur.

Les Oppo A15 arriveront en Rainbow Silver, Dynamic Black et blanc. Le téléphone devrait arborer un écran tactile HD + de 6,52 « , 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ces détails proviennent d’une affiche promotionnelle officielle. Le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière.

Le design est vraiment similaire à celui de l’Oppo A15, l’écran ayant une encoche en forme de goutte d’eau et un menton assez substantiel. On ne sait pas quelles seront les différences entre les A15 et A15, à part la quantité de RAM / stockage (l’A15 atteint au maximum 3 Go / 32 Go). La configuration de la caméra arrière serait identique, avec un vivaneau principal de 13 MP, une caméra macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Comme certains supports promotionnels sont déjà sortis, nous prévoyons que les A15 deviendront officiels en Inde très prochainement, probablement d’ici la fin du mois.

