Les rendus de fuite de Google Pixel 7a présentent un design de type Pixel 7

Le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 7a, a été divulgué dans toute sa splendeur dans des rendus astucieux aujourd’hui.

Le Pixel 7a emprunte sans surprise massivement au Pixel 7 en termes de conception de son dos, ce qui est logique étant donné qu’ils font théoriquement partie de la même génération de smartphones de l’écurie de Google – même si nous sommes probablement encore à quelques mois de le dévoilement officiel du 7a.

Le Pixel 6a singe l’îlot de caméra en forme de visière du Pixel 6, et dans la même veine, le Pixel 7a singe la barre métallique du Pixel 7. À l’avant, cependant, le prix du 7a devient beaucoup plus évident en raison des lunettes épaisses tout autour (et d’un menton doublement épais en bas).

Le téléphone devrait mesurer 152,4 x 72,9 x 9 mm (10,1 mm au niveau de la bosse de l’appareil photo). Le Pixel 6a était toujours si légèrement plus petit sur tous les axes, atteignant 152,2 x 71,8 x 8,9 mm, mais ces différences (à part la largeur) sont suffisamment petites pour que vous ne les remarquiez probablement pas même avec les deux côte à côte. .

Le Pixel 7a va arriver en deux couleurs – blanc et gris foncé, que Google va probablement appeler quelque chose de complètement différent comme Charcoal et Chalk.

Selon les rumeurs, le combiné sera livré avec un panneau d’affichage FHD + 90 Hz fabriqué par Samsung, des capteurs Sony IMX787 et IMX712 pour les caméras arrière, une prise en charge de la charge sans fil (plafonnée à 5 W) et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

