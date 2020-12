Les téléphones pliables sont encore peu nombreux et rares, mais la technologie permettant des conceptions plus audacieuses est en constante évolution. La dernière tendance est les écrans enroulables qui ont été présentés par TCL et Oppo et il semble que Xiaomi pourrait bientôt rejoindre leur entreprise avec sa propre offre.

Un brevet Xiaomi de l’année dernière rempli avec l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) montre la vision de la marque d’un appareil avec un écran rétractable qui s’étend sur le côté en forme de tablette.





Croquis de brevet de smartphone enroulable Xiaomi

Jermaine Smit (alias Concept Creator) a utilisé les croquis de brevets pour créer un ensemble de rendus qui illustrent mieux le dispositif conceptuel. Nous pouvons voir que l’appareil est livré avec un écran enveloppant similaire au téléphone concept Mi Mix Alpha.







Concept de smartphone enroulable Xiaomi (crédit: Jermaine Smit)

Comme pour tous les brevets et premiers croquis, prenez ces informations et images avec plus de quelques grains de sel, car il est impossible de dire si ou quand nous verrons un produit commercialement prêt comme celui-ci.

La source (en néerlandais)