Les rendus basés sur la CAO du Samsung Galaxy S24+ fuient également, complétant la famille

Aujourd’hui a été un grand jour pour les fuites des prochains téléphones phares de Samsung. Nous avons d’abord vu apparaître des rendus du Galaxy S24 vanille, puis le haut de gamme S24 Ultra a emboîté le pas. Les plus attentifs d’entre vous ont peut-être réalisé qu’il manquait un membre de la famille : le S24+. Eh bien, plus maintenant, car il a également été soumis au traitement des rendus de fuite basés sur la CAO.

Ceux-ci montrent l’enfant du milieu de la famille phare de 2024 sous différents angles, et le design est incroyablement similaire à celui du S24. Comme auparavant, il semble que le S24+ sera essentiellement une version plus grande du modèle d’entrée de gamme.

Comme celui-là, celui-ci a aussi des côtés plats, parce que tout le monde fait ça ces jours-ci, ils sont tellement tendance. Le S24+ mesurerait 158,5 x 75,9 x 7,75 mm. Cela est conforme à ce qui a été divulgué plus tôt dans la journée, ce qui signifie que le S24+ sera légèrement plus grand, plus étroit et plus épais que son prédécesseur.

Selon les rumeurs, il arborerait un écran plat de 6,7 pouces avec une perforation alignée au centre pour la caméra selfie, trois modules arrière et une découpe d’antenne UWB ou 5G (ou les deux) sur le côté droit du cadre sous le bouton d’alimentation.

La série Galaxy S24 devrait être annoncée le 18 janvier et devrait être disponible d’ici la fin janvier.

