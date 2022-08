Les rendez-vous pour le vaccin COVID-19 sont maintenant disponibles au Greater Family Elgin Care à Sycamore – Shaw Local

SYCAMORE – Les patients du Greater Elgin Family Care Center (GEFCC) peuvent désormais s’inscrire pour obtenir leur vaccin COVID-19 dans les établissements participants tant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité pour le déploiement du vaccin de l’Illinois dans les phases 1A et 1B.

Dans le cadre d’un effort coordonné avec divers comtés, dont Cook, DeKalb, Kane et McHenry, le Greater Elgin Family Care Centre prévoit un approvisionnement suffisant en vaccins pour commencer à offrir le vaccin Moderna aux personnes éligibles, selon un communiqué de presse.

Le Greater Elgin Family Care Centre joue un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19 et continue d’étendre ses services afin de répondre aux besoins des résidents de la région. Initialement, GEFCC a commencé à fournir Test COVID-19 au début de la pandémie, fournissant les tests d’écouvillonnage nasal de LabCorp, tout en élargissant plus tard ce service pour offrir les tests sérologiques d’anticorps de LabCorp et, récemment, le test rapide BinaxNOW d’Abbott. Visites virtuelles continuent également d’être offerts dans les 9 centres de santé pour faciliter la fourniture de services de soins de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

Actuellement, le vaccin Moderna est disponible dans trois endroits sur rendez-vous uniquement :

· Centre de santé familiale, 165 E. Plank Rd., Sycamore, IL 60178

· Lake Health Center, 1515 E Lake St., Suite 202, Hanover Park, IL 60133

· Centre de santé communautaire McHenry, 3901 Mercy Dr., McHenry, IL 60050

À Centre de santé familiale à Sycamore, le vaccin est disponible pour le grand public éligible aux phases 1A et 1B. À Centre de santé du lac dans le parc Hanover et Centre de santé communautaire McHenry le vaccin n’est disponible que pour les patients existants éligibles aux phases 1a et 1b.

Les patients éligibles intéressés à obtenir le vaccin doivent appeler le 847-608-1344 ou le 815-363-9900 pour planifier leur rendez-vous de 30 minutes.

Les vaccins sont disponibles uniquement sur rendez-vous. Le Centre de santé familiale aura des rendez-vous disponibles de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.

Le Lake Health Centre et le McHenry Community Health Centre auront des rendez-vous disponibles de 8 h à 13 h du lundi au vendredi. En raison de la nature du vaccin, il est essentiel que les rendez-vous soient respectés pour éviter que les vaccins ne soient gaspillés. Les patients prendront un deuxième rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin à la fin de leur premier rendez-vous.

Les patients devant recevoir le vaccin devront apporter une preuve d’éligibilité pour 1a ou 1b, telle qu’une pièce d’identité/permis de conduire, une preuve d’emploi, une carte d’identité d’employé ou une fiche de paie récente. Si vous n’êtes pas éligible pour les critères 1a ou 1b, votre demande de rendez-vous sera rejetée. Pour vérifier votre éligibilité, veuillez consulter les pages 13 à 15 du Plan de vaccination de l’État de l’Illinois V5.0.

Le vaccin est disponible pour les patients assurés et non assurés et est offert gratuitement à tous les patients. Pour les patients assurés, le GEFCC facturera l’assureur.

Le GEFCC prévoit d’étendre la vaccination à tous les sites lorsque l’approvisionnement sera disponible. Les vaccins pourraient également devenir disponibles pour les non-patients dans d’autres endroits à l’avenir. Assurez-vous de consulter le site Web et les pages de médias sociaux du GEFCC pour les mises à jour.

Le Greater Elgin Family Care Centre reste engagé envers la santé et la sécurité de son personnel, de ses patients et des communautés qu’il dessert. La fourniture de la vaccination, des tests et des visites virtuelles COVID-19 ne sont que quelques exemples des nombreux services de santé bucco-dentaire, de santé comportementale et de soins de santé primaires fournis par le GEFCC.

Le Greater Elgin Family Care Centre est le premier centre de santé agréé par le gouvernement fédéral de la région. Il offre une gamme complète de services de soins primaires de qualité, à prix abordable et entièrement intégrés à plus de 53 500 résidents de la région par plus de 175 000 rendez-vous médicaux, de santé comportementale et dentaires chaque année.

Exploitant 9 centres de santé communautaires dans 5 comtés du nord-est de l’Illinois, l’organisation est accréditée par la Commission mixte, certifiée Primary Care Medical Home, reconnue à plusieurs reprises à l’échelle nationale pour ses résultats en matière de santé et sa rentabilité, et fournit des soins quelle que soit la capacité de paiement du patient.

Visite www.gefcc.org pour plus d’informations.

