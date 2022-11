Les rendez-vous astronomiques du mois de novembre

Préparez les couvertures et commencez à installer le camp car le ciel nocturne de novembre sera rempli de multiples événements astronomiques.

Parmi les événements attendus, les astronomes peuvent s’attendre à une éclipse lunaire totale, à de multiples averses de météorites et à l’observation de la planète “Géant de glace” dans sa forme la plus grande et la plus brillante.

DOUCHES DE MÉTÉORES TAURIDES

Bien qu’ils ne soient pas toujours les plus flashy, les Taurides du Sud actuellement actifs atteindront leur apogée du 4 au 5 novembre, affichant leurs boules de feu sombres mais toujours impressionnables. Selon la NASA, le spectacle est créé lorsque la poussière de la comète Encke frappe l’atmosphère terrestre et se réchauffe.

Du 11 au 12 novembre, les Taurides du Nord devraient être plus brillantes que d’habitude cette année si la douche suit le schéma de sept ans d’activité accrue des boules de feu, selon l’American Meteor Society.

BEAVER MOON DANS UNE ÉCLIPSE LUNAIRE TOTALE

Selon le Old Farmer’s Almanac, la pleine lune “castor” est attendue du 7 au 8 novembre et sera accompagnée d’une éclipse lunaire totale, donnant à la lune une couleur cuivrée. Aussi connue sous le nom de lune “de sang”, cette éclipse lunaire se produit lorsque la lune, le soleil et la Terre s’alignent avec la Terre au centre, projetant une ombre sur la lune.

L’éclipse lunaire totale atteindra son apogée vers 6 h HNE, heure à laquelle la majorité de l’Amérique du Nord pourra profiter de sa lueur rougeâtre.

URANUS EN OPPOSITION

Uranus, connue sous le nom de planète “Géante de glace” et célèbre pour son atmosphère froide et ses nombreuses lunes, atteindra l’opposition ce mois-ci, permettant à quiconque possédant une paire de jumelles d’apercevoir la septième planète depuis le soleil. Le 9 novembre, Uranus se trouvera à l’opposé du soleil, ce qui signifie qu’une fois que le soleil se couchera, la planète se lèvera et brillera à son maximum et sera vue à son maximum.

Il sera visible toute la nuit, et un bon télescope peut également être en mesure de capter la teinte verte de la planète, selon l’almanach du vieux fermier.

DOUCHE DE MÉTÉORES LEONIDS

Prévue pour culminer dans la nuit du 17 au 18 novembre, la pluie de météores Leonids illuminera le ciel nocturne avec une explosion de débris des averses précédentes provenant de la comète 55P/Tempel-Tuttle. Selon la NASA, ce météore est connu pour être l’un des plus rapides, avec des vitesses atteignant 71 km/h. Les passionnés d’espace pourront voir 15 météores par heure à son apogée, ce qui ne se produit qu’une fois tous les 33 ans.

La NASA recommande de camper à minuit heure locale et de se préparer à une longue nuit car la douche dure jusqu’à l’aube.

CONSEILS À GARDER À L’ESPRIT

L’Agence spatiale canadienne (ASC) recommande quelques conseils pour une vision optimale avant de partir dans la nuit.

Ses conseils sont similaires pour la plupart des événements astronomiques : vérifier la météo à l’avance, s’éloigner des lumières de la ville et s’installer dans une zone dégagée, à l’écart des grands immeubles et des arbres.

Plus important encore, toute activité d’observation du ciel doit commencer 30 minutes avant l’événement en question, car les yeux humains ont besoin de temps pour s’adapter à l’obscurité. Le CSA recommande de ne pas utiliser de téléphone ou de lampes de poche blanches brillantes au préalable et d’utiliser plutôt des lampes de poche rouges pour se déplacer.