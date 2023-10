Les rendements obligataires pourraient dépasser 5 %, prévient le prévisionniste du marché Jim Bianco

Le prévisionniste de Wall Street, Jim Bianco, s’attend à ce que les rendements du Trésor augmentent beaucoup plus – et dépassent peut-être les 5 % au cours des deux prochaines semaines.

« Je ne pense pas que nous soyons proches de la fin de cette évolution du marché obligataire », a déclaré mardi le président de Bianco Research à l’émission « Fast Money » de CNBC.

Si la Réserve fédérale fait allusion à la fin des hausses de taux d’intérêt alors que les investisseurs ressentent encore l’inflation, Bianco prévient qu’ils n’achèteront pas d’obligations.

« C’est ce qui, à mon avis, a tué le marché obligataire », a-t-il déclaré. « Plus la Fed parle d’avoir fini, d’attendre [and] en évaluant toutes les hausses de taux qu’ils ont faites – d’autant plus qu’ils aggravent la situation. »

Les rendements sur le cinq ans et 10 ans Les billets du Trésor, ainsi que les Bon du Trésor à 30 ans , ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2007. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4,8% mardi. Bianco considère 4,5 % comme juste valeur.

« Nous sommes juste un peu au-dessus de la juste valeur en ce moment. Je pense que ce que vous voyez sur le marché obligataire est une capitulation », a noté Bianco. « La plupart de l’année, les investisseurs obligataires [and] les gestionnaires obligataires ont été longs. Ils ont essayé d’expliquer pourquoi nous allons connaître une récession. Pourquoi il va y avoir un rassemblement. Et ils se font battre le cerveau, et ils n’en peuvent plus. »

La volatilité du marché obligataire s’étend aux actions. Le Dow a connu sa pire performance quotidienne depuis mars et est désormais négative pour l’année. Le S&P500 et Nasdaq a également clôturé la journée en baisse de plus d’un pour cent.

Les dernières inquiétudes concernant la hausse des rendements surviennent un jour après que le rédacteur en chef de CNBC, Rick Santelli, a lancé un avertissement aux investisseurs sur « Fast Money ».

« Nous avons beaucoup de potentiel pour progresser », a déclaré Santelli lundi. « Si quelqu’un me le demandait et me pointait un pistolet sur la tempe et me disait ‘écoutez, [in] Dans le pire des cas, où vont les taux du Trésor ? Dix années?’ Je dirais que dans les sept prochaines années, vous devriez pouvoir voir 13,5 %, 14 %. »

Bianco considère des rendements aussi élevés comme une situation extrême.

« Treize pour cent ? Il faudrait que quelque chose de grave se produise – bien pire que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Bianco.

Clause de non-responsabilité