Les rendements obligataires grimperont “pour de mauvaises raisons” l’année prochaine, selon un stratège

Une grande partie de l’évolution des marchés boursiers et obligataires au cours des derniers mois s’est concentrée sur les espoirs des investisseurs, ou leur absence, d’un soi-disant «pivot» de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales loin d’un resserrement agressif de la politique monétaire et des taux d’intérêt. randonnées.

Les banques centrales du monde entier sont passées au cours de l’année écoulée de l’assouplissement quantitatif – qui les voit acheter des obligations pour faire monter les prix et maintenir les rendements bas, en théorie réduisant les coûts d’emprunt et soutenant les dépenses dans l’économie – au resserrement quantitatif, y compris la vente d’actifs avoir l’effet inverse et, surtout, freiner l’inflation. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des prix.

Il a déclaré que la BCE avait acheté “toutes les obligations souveraines européennes au cours des six dernières années” et que, “soudainement l’année prochaine … ils ne le feront plus”.

La Banque centrale européenne s’est engagée à commencer à écouler ses 5 000 milliards d’euros (5 300 milliards de dollars) d’obligations à partir de mars de l’année prochaine. La Banque d’Angleterre, quant à elle, a accéléré le rythme de ses ventes d’actifs et a annoncé qu’elle vendrait 9,75 milliards de livres sterling de gilts au premier trimestre 2023.

Mais les gouvernements continueront d’émettre des obligations souveraines. “Tout cela va être déplacé vers un marché où les banques centrales ne l’achèteront théoriquement plus”, a-t-il ajouté.

Toogood a déclaré que ce changement dans la dynamique des émissions serait tout aussi important pour les investisseurs qu’un “pivot” de la Fed l’année prochaine.

“Vous remarquez que les rendements obligataires, s’effondrent-ils lorsque le marché chute de 2 à 3 % ? Non, ils ne le sont pas, donc quelque chose est intéressant sur le marché obligataire et le marché des actions et ils sont corrélés, et je pense que c’était le thème de cette année et je pense qu’il faut s’en méfier l’année prochaine.”

Il a ajouté que la persistance de coûts d’emprunt plus élevés continuera d’être corrélée au marché boursier en punissant les “actions de croissance non rentables” et en entraînant des rotations vers les secteurs de valeur du marché.