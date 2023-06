Les rendements du Trésor grimpent après que le rapport sur l’IPC montre un ralentissement de l’inflation avant la décision de la Fed

Les rendements et les prix ont une relation inversée et un point de base équivaut à 0,01 %.

L’indice des prix à la consommation de mai a affiché une augmentation annuelle de 4,0 %, la plus faible depuis 2021, et de seulement 0,1 % d’un mois à l’autre. L’inflation dite de base, qui exclut la volatilité des prix des aliments et de l’énergie, a été plus forte avec une augmentation annuelle de 5,3 % et une variation mensuelle de 0,4 %.

Les résultats de l’IPC étaient conformes aux estimations du consensus Dow Jones.

Les données arrivent juste au moment où la Fed entame une réunion politique de deux jours. Les traders s’attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux stables mercredi après avoir augmenté les taux pendant plus d’un an.

Selon FedWatch du groupe CME outil.