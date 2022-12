Les rendements du Trésor grimpent alors que les investisseurs attendent le rapport ISM Services

Les rendements et les prix ont une relation inversée. Un point de base équivaut à 0,01 %.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi alors que les investisseurs anticipaient la décision sur les taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine et une multitude de rapports sur les données économiques.

Les investisseurs attendent avec impatience la réunion politique de décembre de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, où la banque centrale devrait majorer ses taux de 50 points de base.

Dans l’intervalle, le rapport ISM PMI de novembre pour les industries non manufacturières doit être publié mercredi, les économistes interrogés par Dow Jones s’attendant à ce que les données tombent à 53,7, indiquant un ralentissement de la croissance par rapport à la lecture d’octobre de 54,4. Les chiffres indiquent si l’activité économique dans ces secteurs augmente ou se contracte, et à quel rythme.

Les marchés continuent d’évaluer une série de rapports sur l’emploi publiés la semaine dernière, y compris des données sur la masse salariale non agricole, qui ont montré que l’économie américaine a créé plus d’emplois que prévu en novembre. Le salaire horaire moyen a également augmenté plus que ne l’avaient prévu les économistes.

Les tensions sur le marché du travail ont toujours été étroitement liées à des niveaux élevés d’inflation. La Réserve fédérale a tenté de repousser la hausse des prix, ce qui a conduit à quatre hausses consécutives de 75 points de base jusqu’à présent cette année.