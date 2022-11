Les rendements du Trésor chutent dans des échanges volatils après que la Fed a signalé un changement de politique potentiel

Les rendements et les prix ont une relation inversée, un point de base équivalant à 0,01 %.

Le rendement sur le Trésorerie à 10 ans s’est négocié pour la dernière fois en baisse de 2 points de base à 4,04% après être tombé en dessous de 4% plus tôt. Les politiques sensibles Trésorerie 2 ans le rendement s’est négocié pour la dernière fois à 4,54 %

Les rendements du Trésor ont chuté mercredi alors que la Réserve fédérale a approuvé une hausse des taux d’intérêt largement attendue de 75 points de base et a signalé un possible ralentissement du rythme des augmentations.

La Fed a approuvé mercredi une quatrième hausse consécutive de trois quarts de point de taux d’intérêt, portant son taux d’emprunt à court terme de 0,75 point de pourcentage à une fourchette cible de 3,75% à 4%, le plus haut niveau depuis janvier 2008.

Dans le même temps, la nouvelle déclaration fait allusion à un éventuel changement de politique, affirmant que la Fed “tiendra compte du resserrement cumulé de la politique monétaire, des décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et des développements économiques et financiers”.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors d’une conférence de presse que le taux terminal serait toujours plus élevé que prévu.

“Nous avons encore du chemin à parcourir et les données reçues depuis notre dernière réunion suggèrent que le niveau ultime des taux d’intérêt sera plus élevé que prévu”, a déclaré Powell.

Powell a ajouté que le moment de ralentir le resserrement pourrait venir dès la prochaine réunion ou celle d’après.