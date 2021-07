Les rendements du Trésor chutent avec la réunion de la Fed au centre des préoccupations

Le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a chuté de 5 points de base à 1,233% à 3h30 HE. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 5 points de base à 1,872%. Les rendements évoluent en sens inverse des prix.

La réunion de deux jours du Federal Open Market Committee doit commencer mardi, avec une déclaration de politique publiée mercredi après-midi.

Lundi, le département américain du Logement et du Développement urbain publiera de nouvelles données sur les ventes de logements à 10 h HE. La Federal Reserve Bank de Dallas publiera ensuite son indice mensuel d’activité commerciale pour la fabrication au Texas à 10 h 30 HE.

Des enchères devraient avoir lieu lundi pour 54 milliards de dollars de bons à 13 semaines, 51 milliards de dollars de bons à 26 semaines et 60 milliards de dollars de bons à 2 ans.