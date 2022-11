Les rendements du Trésor chutent après que l’IPC d’octobre soit plus faible que prévu

Les rendements et les prix ont une relation inversée. Un point de base équivaut à 0,01 %.

Les rendements du Trésor américain ont chuté jeudi après que le rapport d’octobre sur l’indice des prix à la consommation, une mesure clé de l’inflation, est devenu plus faible que prévu, signalant que les hausses de prix ont peut-être atteint un sommet.

Le dernier rapport de l’IPC a donné aux investisseurs l’espoir que l’inflation a maintenant dépassé son pic, donnant confiance que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale contribuent lentement à maîtriser les fortes hausses de prix. Les contrats à terme sur actions se sont ralliés aux nouvelles.

“Cela confirme le point de vue de la Fed selon lequel des hausses de taux plus mesurées sont nécessaires maintenant, mais cela ne les arrête pas”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “Cela ne fait qu’affirmer leur plan.”

Swonk a ajouté que, du point de vue de la Fed, la baisse de l’inflation est une bonne nouvelle mais pas encore suffisante pour arrêter un nouveau resserrement. En novembre, la Fed a relevé ses taux de 75 points de base supplémentaires, sa quatrième augmentation consécutive de trois quarts de point, plaçant les taux à leur plus haut niveau depuis 2008.

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est la rapidité avec laquelle vous pouvez compresser les retards”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe dans la cryptographie et où se trouvent les mines terrestres qu’elles pourraient déclencher en termes de resserrement plus large du marché du crédit.”

Ensuite, les traders se tourneront vers la série d’orateurs de la Fed qui doivent faire des remarques jeudi pour obtenir de plus amples informations sur la future politique de la banque centrale.

Les marchés ont également continué à surveiller les développements autour des élections de mi-mandat aux États-Unis, car on ne savait toujours pas quel parti contrôlerait le Sénat et la Chambre des représentants américains. Le résultat est susceptible d’affecter les décisions concernant la politique monétaire et les dépenses.

Les marchés obligataires fermeront vendredi pour la Journée des anciens combattants.