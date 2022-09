Le rendement du Trésor à 2 ans, la partie de la courbe la plus sensible à la politique de la Fed, a augmenté de 4 points de base à 3,799 %. Le rendement à 2 ans a grimpé jusqu’à 3,834 % au cours de la séance, son plus haut niveau depuis 2007. La séance de mardi l’a vu bondir de 17 points.

Mercredi, l’indice des prix à la production a affiché une baisse de 0,1% en août, un léger répit par rapport aux pressions inflationnistes croissantes, selon un rapport du Bureau of Labor Statistics mercredi. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l’IPP de base a augmenté de 0,2 %.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation d’août publié mardi a montré une hausse de l’inflation de 0,1 % en glissement mensuel. Les marchés s’attendaient à une lecture plus faible en raison d’une chute des prix de l’essence, qui ont chuté de 10,6 % par rapport au mois précédent. Une autre hausse de taux de 75 points de base de la part de la Fed est envisagée par les marchés, mais certains s’attendent à ce que la prochaine hausse de taux soit encore plus élevée.

Alors que les rendements à court terme semblent être tirés par les attentes de hausse de la Fed, les rendements à long terme pourraient avoir du mal à dépasser leurs sommets de l’année, a déclaré Kathy Jones, stratège en chef des titres à revenu fixe pour le Schwab Center for Financial Research.

Le président Joe Biden, interrogé mardi lors d’un pool de presse s’il s’inquiétait des chiffres de l’inflation, a répondu: “Non, je ne le suis pas, car nous parlons d’un dixième de 1%”.

“Le marché boursier ne reflète pas nécessairement l’état de l’économie, comme vous le savez bien”, a également déclaré Biden. “Et l’économie est toujours forte. Le chômage est faible. Les emplois sont en hausse. L’industrie manufacturière va bien… Je pense que tout ira bien.”

L’indice du marché hypothécaire et les données sur les demandes de prêt hypothécaire sont attendus mercredi, ainsi que les données sur les stocks de pétrole brut et d’essence et l’indice des prix à la production mensuel et annuel de base pour août.

– Abigail Ng et Jeff Cox de CNBC ont contribué à ce rapport.