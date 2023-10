Les rendements du Trésor américain ont chuté après que la Fed ait laissé entendre qu’elle maintiendrait ses taux.

Les rendements du Trésor américain ont chuté après que les responsables de la Réserve fédérale aient laissé entendre qu’ils laisseraient les taux d’intérêt inchangés lors de leur prochaine réunion le 1er novembre.

Philip Jefferson, vice-président du conseil d’administration de la Fed, a déclaré qu’il « reste conscient » de la tendance générale à la hausse des taux obligataires. et je « garderai cela à l’esprit lorsque j’évaluerai l’orientation future de la politique,» dans un discours lundi (9 octobre) à la National Association for Business Economics (NABE).

Le commentaire de Jefferson faisait suite aux remarques de Lorie Logan au NABE selon lesquelles des taux d’intérêt plus élevés pourraient contribuer aux efforts de la Fed visant à réduire l’inflation à son objectif de 2 %. Logan, président de la Réserve fédérale de Dallas et membre du comité de fixation des taux, a également déclaré qu’« il pourrait être moins nécessaire d’augmenter le taux des fonds fédéraux » si les taux d’intérêt des obligations à long terme restent élevés.

Dans Enquête prospective du NABE pour octobreles personnes interrogées s’attendaient à un « ralentissement de l’inflation » et à une baisse des taux d’intérêt au premier semestre 2024, mais doutaient que la Fed atteigne son objectif de 2 % d’ici la fin de l’année prochaine.

Discussions mixtes sur la récession

Si vous prenez sur parole le gestionnaire de fonds milliardaire Paul Tudor Jones à propos du marché boursier, cela dresse un sombre tableau de ce qui va arriver.

« À mesure que les coûts d’intérêt augmentent aux États-Unis, vous entrez dans ce cercle vicieux, où des taux d’intérêt plus élevés entraînent des coûts de financement plus élevés, entraînent une émission de dette plus élevée, ce qui entraîne une nouvelle liquidation des obligations, ce qui entraîne des taux plus élevés, ce qui nous met dans une situation budgétaire intenable. position, » Jones a déclaré mardi sur CNBC (10 octobre).

Jones a prédit qu’une récession est probable et que le marché boursier chuterait de 12 % alors que les tensions géopolitiques menacent la stabilité au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas.

Il a également déclaré que les États-Unis se trouvent « dans leur situation budgétaire la plus faible depuis certainement la Seconde Guerre mondiale, avec un ratio dette/PIB de 122 % ».

Jones commentaires suivis Ajout du fondateur de DoubleLine Capital L’« avertissement de récession » de Jeffrey Gundlach posté la semaine dernière.

Ces points de vue contrastent avec ceux du NABE Enquête de conjoncture d’octobredans laquelle « moins de répondants que lors de l’enquête précédente s’attendent à une récession au cours des 12 prochains mois, la plupart attribuant une probabilité de 50 % ou moins ».

UBS est d’accord. Dans une note publiée mardi matinle bureau des investissements de la banque appeler pour inflation à continue de baisser même si le solide rapport sur l’emploi de septembre peut contredire ce point de vue, notant que « modération continue de salaire horaire moyen… et la tendance au refroidissement du marché du travail depuis 18 mois suggère que la croissance et l’inflation devraient chuter d’ici 2024.»

UBS a également eu de bonnes nouvelles pour les actions : « Dans notre scénario de base d’atterrissage en douceur, les actions pourraient augmenter d’environ 10 % au cours des prochains trimestres. »

Traders à la Bourse de New York. Photo: Brendan McDermid (Reuters)

Ne restez pas longtemps sur les obligations

Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités sur le marché des titres à revenu fixe, mais Jim Caron, co-directeur des investissements de Morgan Stanley pour les stratégies mondiales équilibrées et de contrôle des risques, a mis en garde contre une position longue sur les obligations.

« Alors que les rendements obligataires évoluent dans la fourchette de 5 % [US Treasury] Sur une fourchette de 10 ans, nous pensons qu’il s’agit d’une bonne opportunité de réduire la sous-pondération et d’ajouter de la durée aux portefeuilles », Caron a dit sur un podcast.

Il a préconisé « d’ajouter de la durée » ou de commencer à clôturer les positions courtes sur les obligations, plutôt que d’opter pour des positions longues. En règle générale, si un investisseur s’attend à une baisse des taux d’intérêt tout en détenant l’obligation, la valeur de l’obligation avec durée plus longue pourrait potentiellement augmenter davantage que pour des obligations comparables de durée plus courte.

« Nous pensons que le principal avantage est que les obligations autour de ces niveaux peuvent désormais représenter une couverture contre des actifs plus risqués tels que les actions dans un portefeuille équilibré », a déclaré Caron.

Rendements sur 10 ans Les bons du Trésor sont passés de 4,8% à moins de 4,7% mardi à l’ouverture, tandis que les bons du Trésor à 30 ans sont passés de 4,97% à moins de 4,86%.

Parallèlement, les taux hypothécaires ont bondi, s’établissant en moyenne à 7,49 % pour un taux fixe sur 30 ans et à 6,78 % pour un taux fixe sur 15 ans, selon le dernières données de Freddie Mac au 5 octobre.