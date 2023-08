Les rendements du Trésor américain avant le rapport sur l’emploi de juillet

Les rendements et les prix ont une relation inversée et un point de base équivaut à 0,01 %.

À 4 h 01 HE, le rendement sur le Trésorerie à 10 ans a peu changé à 4,1797% car il a continué à planer près des niveaux observés pour la dernière fois en novembre 2022, auxquels il avait bondi plus tôt dans la semaine. Le Trésorerie 2 ans a augmenté de plus d’un point de base à 4,9106 %.

Les rendements du Trésor américain sont restés stables vendredi alors que les investisseurs attendaient des données clés sur le marché du travail qui donneront de nouvelles informations sur l’état de l’économie et pourraient affecter les prochaines mesures politiques de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont réfléchi à ce qui pourrait être la prochaine étape pour l’économie et la politique monétaire de la Réserve fédérale alors qu’ils attendaient le rapport sur l’emploi de juillet.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que la masse salariale non agricole ait augmenté de 200 000 en juillet. Ce serait un peu moins que le gain de 209 000 de juin et marquerait la plus faible augmentation depuis décembre 2020.

Le taux de chômage devrait rester stable à 3,6 %, tandis que les économistes anticipent une hausse des salaires horaires de 0,3 % sur une base mensuelle et de 4,3 % sur une base annuelle.

Les chiffres pourraient indiquer si les hausses de taux d’intérêt de la Fed ont l’effet escompté et se répercutent effectivement sur l’économie et la refroidissent. Il pourrait donc également éclairer les prochaines discussions et décisions politiques de la banque centrale.

Suite à la dernière réunion de la Fed en juillet, le président Jerome Powell a suggéré qu’un large éventail d’options sont toujours sur la table concernant les taux d’intérêt, y compris de nouvelles hausses, mais aussi une pause de la campagne de hausse des taux de la banque centrale. Powell a indiqué que les données économiques joueront un rôle clé dans de telles décisions.