Les rendements du Trésor américain augmentent après la décision sur les taux de la Fed

Les rendements du Trésor américain ont augmenté mercredi après que la Réserve fédérale a annoncé une hausse des taux largement attendue de 50 points de base et a indiqué qu’elle continuerait à augmenter les taux pour maîtriser l’inflation.

Bien qu’il s’agisse d’une hausse plus faible par rapport aux quatre augmentations précédentes, la Fed a indiqué qu’elle maintiendrait des taux plus élevés jusqu’à l’année prochaine et qu’elle reporterait les réductions jusqu’en 2024. La banque centrale a également déclaré qu’elle prévoyait de relever son «taux terminal» à 5,1% avant le cycle de randonnée se termine.

Le rendement de l’indice de référence Trésorerie à 10 ans note a augmenté de plus de 3 points de base à 3,538%, après avoir plongé sous le niveau de 3,5% plus tôt dans la journée. La Trésorerie 2 ans le rendement a gagné 3 points de base à 4,258 %.

Les rendements et les prix ont une relation inversée. Un point de base équivaut à 0,01 %.