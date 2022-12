Les rendements du Trésor alors que les inquiétudes concernant les hausses de taux de la Fed se propagent

Les rendements et les prix évoluent dans des directions opposées et un point de base équivaut à 0,01 %.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé mardi, rendant une partie des gains observés lors de la session précédente déclenchés par des données économiques suggérant que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de relever ses taux plus longtemps.

L’évolution des rendements a suivi une série de publications de données économiques qui laissaient entrevoir une économie robuste malgré la campagne de hausse des taux de la Fed.

Lundi, les rendements du Trésor ont bondi alors que les données ISM Services de novembre étaient supérieures aux attentes et ont montré que l’activité économique avait augmenté à un rythme plus rapide en novembre qu’en octobre. Le rapport de vendredi sur la masse salariale non agricole a également dépassé les attentes.

Certains investisseurs pensent que cette résilience pourrait signifier que la banque centrale doit encore relever les taux ou les maintenir plus élevés plus longtemps pour ralentir l’inflation.

Jusqu’à présent cette année, la Fed a procédé à quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base, suscitant des inquiétudes chez de nombreux investisseurs quant au rythme des hausses de taux entraînant l’économie américaine dans une récession.

Les commentaires des responsables de la Fed au cours des dernières semaines suggèrent que les taux vont encore augmenter, bien que la banque centrale devrait annoncer une hausse de 50 points de base à la fin de sa réunion politique de décembre la semaine prochaine.

Mardi, les investisseurs prêteront une attention particulière à la publication des données de la balance commerciale.