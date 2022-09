Les rendements des obligations d’État s’envolent alors que les marchés pèsent sur la menace d’une récession

Les rendements obligataires ont bondi cette semaine après une autre hausse importante des taux de la Réserve fédérale, signalant un avertissement de détresse du marché.

Vendredi, le rendement du Trésor à 2 ans sensible à la politique a grimpé à 4,266%, atteignant un sommet de 15 ans, et le bon du Trésor à 10 ans de référence a atteint 3,829%, le plus élevé en 11 ans.

La flambée des rendements survient alors que les marchés évaluent les effets des décisions politiques de la Fed, le Dow Jones perdant près de 600 points en territoire baissier, tombant à un nouveau creux pour 2022.

L’inversion de la courbe des taux, qui se produit lorsque les obligations d’État à court terme ont des rendements plus élevés que les obligations à long terme, est un indicateur d’une éventuelle récession future.

“Des rendements obligataires plus élevés sont une mauvaise nouvelle pour le marché boursier et ses investisseurs”, a déclaré le planificateur financier agréé Paul Winter, propriétaire de Five Seasons Financial Planning à Salt Lake City.

Des rendements obligataires plus élevés créent plus de concurrence pour les fonds qui pourraient autrement entrer sur le marché boursier, a déclaré Winter, et avec des rendements du Trésor plus élevés utilisés dans le calcul pour évaluer les actions, les analystes pourraient réduire les flux de trésorerie futurs attendus.

De plus, il peut être moins intéressant pour les entreprises d’émettre des obligations pour les rachats d’actions, un moyen pour les entreprises rentables de restituer de l’argent aux actionnaires, a déclaré Winter.