Les actions ont chuté alors que les rendements du Trésor à 10 ans ont franchi 5 % pour la première fois en 16 ans jeudi 19 octobre, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. a signalé une pause dans les hausses de taux lors de la prochaine réunion politique de la Fed.

Quartz Smart Investing : Cameron Dawson, partie 1

Pacific Investment Management Company (PIMCO) a déclaré que les rendements obligataires offrent désormais des « rendements similaires à ceux des actions », avec une volatilité jusqu’à la moitié de celle des actions.

Rendements sur les billets à 10 ans a légèrement baissé vendredi (20 octobre), ouvert à 4,97 % et en baisse tout au long de la journée de bourse. Mais ils sont encore à un niveau où ils pourraient aider la Fed à calmer l’économie et à faire baisser l’inflation.

« Cela fait partie du manuel de la Fed », a déclaré Erik Lundh, économiste principal au Conference Board, un groupe de réflexion axé sur les préoccupations des entreprises. « Powell et le FOMC s’efforcent de convaincre les acteurs du marché que ‘plus haut pendant plus longtemps’ est une réalité et que, par conséquent, les rendements des instruments de dette à plus long terme augmentent. »

Et cela rend moins probable une nouvelle hausse des taux par la Fed.

« Les présidents de la Fed ont noté que la hausse des rendements à long terme pourrait potentiellement remplacer, ou au moins réduire la nécessité, des hausses de taux comme moyen de ralentir l’économie », a déclaré Josh Schiffrin, co-responsable des taux d’intérêt mondiaux et américains. produits chez Goldman Sachs, en le podcast du cabinet Les marchés.

« Nous sommes très probablement au taux des fonds fédéraux le plus élevé », a-t-il déclaré.

Des rendements similaires à ceux des actions sur des rendements obligataires élevés

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

« Les investisseurs peuvent aujourd’hui garantir ces rendements, que nous n’avons pas vus depuis 15 ans », a déclaré Mark Kieseldirecteur des investissements de Pimco pour le crédit mondial.

« Nous obtenons actuellement des rendements de 6,5 à 7 % sur les investissements à revenu fixe de haute qualité et nous voyons plusieurs catalyseurs de baisse des rendements au cours des prochaines années », a-t-il déclaré.

UN le passage aux obligations à plus long terme pourrait contribuer à apaiser les craintes de récession à mesure que les portefeuilles s’équilibrent. Mais le Fonds monétaire international (FMI) a une mauvaise nouvelle.

Le FMI met en garde contre les dettes imminentes

Le FMI a émis un avertissement concernant un remboursement imminent de la dette des entreprises l’année prochaine. Photo : Youri Gripas ( Reuters )

Le Le FMI lance un avertissement sévère: Les taux d’intérêt élevés pèsent sur les emprunteurs alors que les banques centrales du monde entier sont obligées de maintenir des taux élevés pour redresser l’inflation.

Quelque 5 500 milliards de dollars de dette des entreprises doivent être remboursés l’année prochaine, tandis que l’épargne des ménages a diminué par rapport à son sommet du début de l’année dernière.

Mais les investisseurs ne semblent pas se soucier du remboursement imminent de la dette. Les marchés boursiers et obligataires semblent tous deux sains, tandis que la politique de lutte contre l’inflation de la Fed peut peut-être donne aux investisseurs un faux sentiment d’optimisme.

Le FMI a averti que cet optimisme pourrait continuer à alimenter l’inflation et que des chocs négatifs tels que l’escalade de la guerre, ainsi que l’intensification des tensions sur le marché immobilier chinois, pourraient inciter la Fed à agir plus fermement.

La Fed s’en tient à des taux d’intérêt « plus élevés pendant plus longtemps »

Jusqu’à présent, Powell a maintenu sa position consistant à laisser les taux d’intérêt « plus élevés pendant plus longtemps », car il est déterminé à faire baisser les prix jusqu’à l’objectif de la Fed d’une inflation de 2 %.

Seth Carpenter, économiste mondial en chef de Morgan Stanley, estime que cette politique pourrait fonctionner et que des progrès significatifs pourraient être visibles d’ici début 2024.

« Nous pensons que l’inflation sous-jacente du PCE passera en dessous de 3% d’ici le premier trimestre de l’année prochaine », a déclaré Carpenter au sujet de l’enquête de Morgan Stanley. Réflexions sur le marché podcast.

Morgan Stanley produit un indice exclusif des « conditions financières » qui suit les conditions des marchés financiers et du crédit aux États-Unis, et Carpenter a noté que les rendements obligataires ont contribué pour environ les deux tiers à la hausse de l’indice.

Comme dans le plan de la Fed, des rendements plus élevés devraient ralentir la croissance économique et éventuellement conduire la Fed à baisser ses taux.

Cependant, si les rendements plus élevés reflètent une économie fondamentalement plus forte en raison de politiques/dépenses budgétaires plus importantes ou d’une productivité plus élevée, ou les deux, alors la croissance n’a pas besoin de ralentir du tout et les taux peuvent rester perpétuellement stables. élevé, a déclaré Carpenter.