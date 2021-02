Un mois après le début de la pandémie, James Sears, 29 ans, un conseiller financier d’Irvington, New York, venait de mettre fin à une relation de six mois. Il a donc téléchargé quelques applications de rencontres et a commencé à chercher.

Ce n’est pas inhabituel, mais ce qui est inhabituel, c’est que la pandémie a changé la façon dont nous datons. Certaines personnes seules sont heureuses de rester célibataires plus longtemps dans le but de rester en sécurité; certains veulent trouver l’amour, d’autres se sentent isolés et cherchent juste de la compagnie.

Et devine quoi? Les hommes et les femmes abordent la datation pandémique différemment.

La plupart des femmes interrogées pour cette histoire ne voulaient pas partager leurs expériences pour la publication, mais pour celles qui l’ont fait, le sentiment général était que les hommes veulent simplement se connecter plutôt que de les connaître. Beaucoup pensaient également que les hommes étaient plus laxistes avec les protocoles de sécurité en cas de pandémie.

De nombreux hommes pensent que les conversations en ligne peuvent durer trop longtemps – les réunions en personne étant un concept insaisissable.

«J’ai pleuré. J’ai supplié. Les couples se disputent COVID

Cette cour virtuelle forcée et prolongée a été un défi.

«Vous avez l’impression que quelqu’un accepte de vous voir en personne – que vous soyez en pandémie ou non», a déclaré Sears. « Je ne reçois pas de Zoom pour quoi que ce soit à moins que ce soit lié au travail, juste parce que je pense que tout le monde en a marre. Donc c’est soit en personne, soit nous ne faisons rien. »

Si les dates étaient disposées à prendre toutes les précautions de sécurité, telles que le port de masques et le lavage des mains, Sears a déclaré qu’il ne voyait aucun mal à se rencontrer.

Sophie Rapley, de son côté, a déclaré qu’elle appréciait le temps qu’il fallait à un homme pour la connaître après avoir été jumelée sur une application de rencontre: il leur a fallu deux mois pour rencontrer IRL, ou dans la vraie vie.

«Il m’a vraiment soutenu; même en m’aidant dans mes devoirs », a déclaré Rapley, 20 ans, junior à l’American University. Longue histoire courte? Elle et Alex Kaminer forment maintenant un couple.

Les hommes ont déclaré que si le volume de correspondance sur les applications – et le nombre de personnes avec lesquelles ils se connecteraient – était plus élevé pendant la pandémie, ils devaient séparer ceux qui s’ennuyaient et cherchaient simplement à passer le temps de ceux qui recherchaient une vraie connexion.

Alicia Walker, professeure adjointe de sociologie à la Missouri State University et auteure de « Chasing Masculinity: Men, Validation, and Infidelity », a déclaré que sortir avec désinvolture était devenu un défi pendant la pandémie. Elle a noté que les femmes peuvent ne pas se sentir aussi en sécurité pour se rencontrer en personne.

« L’opportunité de connaître quelqu’un sans la tentation d’agir sur la luxure et la chimie pourrait être un avantage », a déclaré Walker. «Les gens peuvent passer du temps à vraiment trouver un terrain d’entente et à apprendre les uns des autres avant de s’engager dans une relation physique, ce qui nous amène parfois à rester dans des couples moins que compatibles.»

Rapley, l’étudiante de l’Université américaine, venait de rentrer chez elle à Pleasantville, New York, après la fermeture de son université au début de la pandémie lorsqu’elle a rencontré son petit ami Kaminer sur une application de rencontres.

Kaminer, 21 ans, senior à l’université d’Elon, venait également de rentrer chez ses parents à Armonk. Il leur a fallu deux mois pour se rencontrer en personne, même s’ils vivaient à cinq minutes d’intervalle.

«Nous ne voulions pas risquer de mettre nos familles en danger, et il n’y avait pas encore beaucoup d’informations sur COVID», a déclaré Rapley. «Nous avons commencé avec beaucoup de textos, puis nous avons commencé à utiliser Zoom pour parler et avoir des rendez-vous en ligne, regarder Netflix et jouer à des jeux vidéo comme Among Us.»

Rapley a déclaré que ce qui l’avait impressionnée à propos de Kaminer, c’était qu’il semblait déterminé à la connaître et ne la poussait pas à se rencontrer plus tôt.

Quand ils se sont rencontrés pour leur premier rendez-vous en personne, c’était dans un parc du quartier. Ils se sont assis sur deux balançoires socialement distantes, avec des masques. Il lui a apporté un bagel. «J’ai aimé qu’il soit vraiment patient et compréhensif», dit-elle.

Rencontre « une épée à double tranchant »

Walker a déclaré que certaines personnes qui sont généralement heureusement célibataires se retrouvent dans la douleur d’une nouvelle solitude au milieu de la pandémie.

« Ils ne veulent pas vraiment de partenaire. C’est juste que la privation des autres relations et débouchés sociaux les a amenés à entretenir l’idée que peut-être ce dont ils ont besoin est un partenaire », dit-elle.

«Ils s’inscrivent sur une application de rencontres, parlent à des gens et décident rapidement qu’ils ne veulent pas vraiment de partenaire, du moins pas assez pour rencontrer quelqu’un en face à face lors d’une pandémie. Ils ont juste besoin d’un contact . «

En effet, Rapley a déclaré que beaucoup de ses amis – hommes et femmes – avaient abandonné les conversations avec des personnes qu’ils avaient rencontrées sur les applications de rencontres une fois que les restrictions ont été assouplies et qu’ils ont pu rencontrer leurs amis réguliers.

Ankush Dave, 23 ans, ingénieur logiciel du sud de Brunswick, New Jersey, a décrit l’envoi de SMS et le bavardage pour connaître une personne pendant de longues périodes de temps comme une «arme à double tranchant».

«Une grande partie de cela s’est produit avec moi, avec beaucoup de mes amis, où nous avons remarqué que vous parliez peut-être pendant quelques semaines pour apprendre à connaître quelqu’un, et tout d’un coup, l’intérêt diminue,» Dit Dave. «Souvent, c’était un investissement gaspillé.»

Dave a dit qu’il avait remarqué que plus il parlait longtemps à quelqu’un, plus le taux de réussite d’une réunion en personne était faible.

«Donc, beaucoup de temps, les rencontres ont lieu dans une semaine après avoir parlé à quelqu’un, alors que les gens avec qui je parlais pendant de très nombreuses semaines, ça ne m’est pas vraiment arrivé», dit-il.

Javahn Walker, 29 ans, un auditeur de Franklin, New Jersey, a vécu des situations où les gens décident soudainement de «fantôme» après quelques conversations.

«Ils ont juste abandonné le contact. C’est un gros problème pour les personnes de mon groupe d’âge », a-t-il déclaré. «Ce fut une excellente conversation. Nous rions et nous allons rappeler, mais il y a eu une déconnexion Wi-Fi et nous nous sommes séparés et nous n’avons plus jamais parlé.

Maintenant, Walker limite sa fréquentation en ligne à un seul appel.

«Je vais faire un appel Zoom, mais s’ils ne veulent pas se rencontrer en personne, je passe à autre chose. C’est créatif, mais si vous ne pouvez pas vraiment rencontrer des gens en personne, ce n’est pas terrible », a-t-il déclaré.

Walker, comme beaucoup, a déclaré qu’il y avait une différence notable entre la parade nuptiale virtuelle et IRL. « Il y a une grande différence entre le fait de rire avec quelqu’un au téléphone et le fait de pouvoir profiter de cette personne en personne. »

La cour « à l’ancienne » a des mérites

Pour certains avec plus d’expérience dans les rencontres, comme Tom Ciccarone, 36 ans, un agent immobilier de Branchburg, New Jersey, le rythme plus lent et le sentiment de fréquentation à l’ancienne créés par la pandémie ont ses mérites. Bien qu’investir beaucoup de temps dans quelqu’un sans le rencontrer au préalable peut ressembler à un deuxième emploi, a-t-il dit, il a accueilli l’idée.

« Je suis allé à tellement de rendez-vous où, si j’avais appris à connaître un peu mieux la personne, j’aurais évité les dates, et COVID a en quelque sorte imposé cela », a-t-il déclaré.

« Égoïstement parlant, je ne veux pas dépenser d’argent pour un dîner avec quelqu’un qui pourrait être un psychopathe. »

Cicccarone, qui se décrit comme un casanier, a déclaré qu’il était heureux de ne ressentir aucune pression.

Il est sorti avec deux femmes au cours des quatre premiers mois de la pandémie.

« Ils étaient d’accord pour venir chez moi. Nous avons fait des plats à emporter. C’était très confortable et facile à vivre », dit-il. « Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose en dehors d’un dîner. J’avais l’habitude de faire des pièces de théâtre, des clubs de comédie, bowling, des choses de cette nature. C’est plus facile en tant que gars avec des attentes réduites.

Ciccarone, qui ne sort pas ensemble maintenant, a déclaré qu’il n’était pas découragé.

« Je suis toujours sur les trois applications. C’est toujours un deuxième travail. Il y a beaucoup de travail à faire avec les SMS », a-t-il dit. « Mais j’aime vraiment mon temps et être à la maison. Donc, ce qui est réconfortant à propos de COVID est que les attentes proviennent moins des gens. »

Karen Burnmeister pensait qu’elle risquerait sa santé et celle de sa mère en sortant lors d’une pandémie. Une infirmière d’une communauté de retraite du comté de Somerset, Burnmeister, 51 ans, a déclaré que, par conséquent, sa vie était solitaire.

«J’aimerais vraiment sortir avec quelqu’un, mais je ne fais confiance à personne pour entrer dans ma bulle. Je fais livrer ma nourriture, je porte un KN95 serré que j’enlève rarement. Je déjeune dans ma voiture. Ma mère est si proche maintenant pour obtenir son vaccin et je ne veux pas gâcher les choses. Je viens de me faire vacciner, mais j’ai toujours peur de lui rapporter quelque chose à la maison. Burnmeister vit avec sa mère.

La façon dont l’approche d’un partenaire potentiel pour faire face à la pandémie a ouvert la voie à sa vision de la vie est un élément positif.

Burnmeister a déclaré qu’elle voyait beaucoup d’hommes en ligne qui sont des anti-masques, ou comme elle les appelle, des «tueurs de grand-mère».

«Je ne pense pas que je pourrais sortir avec quelqu’un comme ça. J’aurais besoin d’une personne avec beaucoup d’empathie », a-t-elle déclaré.« Malheureusement, je ne me vois pas approcher qui que ce soit pendant un moment. »

À la recherche d’un terrain d’entente

Ankush Dave a pris le verrouillage au sérieux et s’est assuré de porter des masques, mais en même temps, lorsque les choses se sont ouvertes à la fin de l’été, il est parti en vacances, en prenant toutes les précautions qu’il pouvait.

Il a dit qu’il cherchait quelqu’un avec un état d’esprit similaire.

«Ce que je cherchais, c’était quelqu’un qui comprenait que c’était une préoccupation très réelle, mais qui ne se limitait pas non plus à ce qu’elle pouvait faire», a-t-il déclaré. «Il y avait des gens qui ne quittaient tout simplement jamais la maison. Mais ensuite, il y en avait qui faisaient leurs activités quotidiennes de manière très sûre.

Dave sort maintenant avec quelqu’un qu’il a rencontré sur une application de rencontres.

Sears, le conseiller financier d’Irvington, qui sort également avec quelqu’un qu’il a rencontré sur une application, a déclaré que lui aussi cherchait quelqu’un qui serait prêt à prendre des risques calculés.

Pour leur premier rendez-vous, lui et sa désormais petite amie, Alexa Blanco, une étudiante en droit qui vit à White Plains, ont mangé à l’extérieur.

Depuis, le couple est allé dîner, faire du practice et se promener dans le centre commercial. Ils ont également fait quelques week-ends et des escapades locales.

Il est franc sur ce qu’il voulait chez un partenaire.

« J’ai besoin de quelqu’un qui a des valeurs similaires à moi. Nous allons prendre un peu de risque. Nous allons évaluer les informations et vivre notre vie en conséquence, car la vie est trop courte pour vous enfermer dans votre maison pendant un an , » il a dit.

«Quand je rencontrais des gens sur FaceTime et qu’ils partageaient leurs points de vue et qu’ils avaient très peur de (la pandémie), je savais tout de suite que cela ne fonctionnerait pas», a-t-il déclaré. « Vous savez, ce n’est pas une personne avec qui je serais compatible à long terme. »

Sophie Rapley a déclaré que si ce n’était pour les rencontres pandémiques, elle n’aurait probablement pas rencontré son petit ami, même s’ils vivent près l’un de l’autre.

Les deux sont de retour à l’école et se rencontrent deux fois par mois.

« Je pense que la pandémie aurait été très différente pour moi si je n’avais pas rencontré cette personne », a-t-elle déclaré. « Je sais que beaucoup de gens se débattent et que c’est vraiment difficile pour beaucoup de gens, mais cela a été une sorte de lueur d’espoir au moins dans ma vie. Je sais à quel point je suis reconnaissant et chanceux d’avoir rencontré quelqu’un comme ça.

Swapna Venugopal Ramaswamy couvre les femmes et le pouvoir pour le réseau USA TODAY Northeast. Cliquez ici pour ses dernières histoires. Suivez-la sur Twitter à @SwapnaVenugopal ou envoyez-lui un courriel à svenugop@lohud.com