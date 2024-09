Les rencontres entre célébrités de Diddy, photographié avec Trump, les princes Harry et William

Diddy est derrière les barreaux suite à de graves allégations, et soudain, son réseau d’amis est de retour sous les feux de la rampe.

Comme vous pouvez le constater, certaines apparitions de célébrités avec le rappeur en disgrâce sont évidentes, mais d’autres pourraient faire sourciller – comme ses sorties avec Prince Harry et Prince William. Oh, et n’oublions pas qu’il a croisé le chemin de Donald Trump quelques fois aussi.