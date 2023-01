Les rencontres avec Lindh incitent à révoquer la libération du condamné

Commentez cette histoire Commenter

FALLS CHURCH, Va, – Un homme du nord de la Virginie condamné il y a près de dix ans pour avoir soutenu le groupe État islamique alors qu’il était adolescent est maintenant accusé d’avoir violé ses conditions de libération en rencontrant le partisan taliban condamné John Walker Lindh. Selon des documents judiciaires, le FBI a photographié Ali Shukri Amin rencontrant Lindh à trois reprises pendant environ trois heures. Le document ne précise pas où les réunions ont eu lieu. Les réunions violent une condition de la libération surveillée d’Amin, qui l’empêche de rencontrer des extrémistes connus, ont déclaré les procureurs.

Les réunions auraient également pu constituer une violation de la liberté surveillée de Lindh lorsqu’elles se sont produites, mais la période de libération surveillée de Lindh a expiré l’année dernière et il n’est plus soumis à une surveillance.

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi les autorités ont utilisé la réunion comme base pour réclamer une violation contre Amin mais pas contre Lindh, étant donné qu’ils ont tous deux été interdits de rencontrer des extrémistes.

Les documents judiciaires montrent cependant que les autorités avaient des raisons de s’inquiéter pour Amin au-delà de ses rencontres avec Lindh. Amin, qui vit à Dumfries, est également accusé d’avoir correspondu en ligne avec un individu britannique décrit comme un “extrémiste connu” jusqu’à ce que cette personne soit arrêtée en février 2022 par les autorités britanniques.

Dans ses conversations avec l’individu britannique, les autorités affirment qu’Amin a fourni des conseils liés aux enseignements de deux prédicateurs islamiques considérés comme des extrémistes par le FBI, selon le document judiciaire.

Le document accuse également Amin d’utiliser un réseau privé virtuel pour dissimuler son activité en ligne et échapper à la surveillance de son agent de libération conditionnelle.

Michael Jensen, enquêteur du National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de l’Université du Maryland, a déclaré que les accusés de terrorisme sont affectés à des agents de probation vétérans qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à les aider à réintégrer leurs communautés, et il est inhabituel de demande de révocation de la liberté surveillée.

“(I) un agent de probation demande au tribunal de révoquer la libération surveillée, alors ils craignent fortement que l’individu ne se réintègre pas avec succès dans sa communauté et qu’il reste une menace potentielle”, a-t-il déclaré.

Il est clair, cependant, que le FBI et d’autres agences continuent également de nourrir des inquiétudes concernant l’activité, l’idéologie et la radicalisation continue de Lindh après sa sortie de prison en 2019. Le document judiciaire décrivant les rencontres d’Amin avec Lindh déclare que Lindh “reste un extrémiste connu”. et le FBI pense qu’il a des idées extrémistes.

Lindh a été le premier Américain à faire face à d’importantes accusations de terrorisme après les attentats du 11 septembre. Il a été reconnu coupable d’avoir fourni des services aux talibans après avoir été capturé en Afghanistan dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre luttant avec les forces talibanes contre l’Alliance du Nord soutenue par les États-Unis.

Il a été condamné à 20 ans de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer et a été libéré en 2019 après avoir purgé environ 85% de sa peine, le reste étant réduit pour bonne conduite.

Peu de temps avant sa libération, un juge a imposé des restrictions supplémentaires à sa période de liberté surveillée de 3 ans, en plus des conditions initiales qui comprenaient l’interdiction de rencontrer des extrémistes connus. Les nouvelles exigences comprenaient un logiciel de surveillance sur ses appareils Internet ; exiger que ses communications en ligne se déroulent en anglais ; et lui interdisant de posséder du matériel extrémiste, de détenir un passeport ou de quitter les États-Unis

Le cas d’Amin était remarquable principalement en raison de son âge. Il est rare que les procureurs fédéraux demandent et obtiennent des condamnations contre des personnes de moins de 18 ans. Mais Amin avait 17 ans lorsqu’il a plaidé coupable en 2015 d’avoir aidé le groupe État islamique en utilisant les médias sociaux pour fournir des conseils et des encouragements au groupe État islamique et à ses supporters sous le compte Twitter Amreekiwitness – Amreeki se traduit par «américain».

Il a également admis avoir aidé un camarade de classe, Reza Niknejad, 18 ans, à se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique.

Il a été condamné à plus de 11 ans de prison mais sa peine a ensuite été réduite à six ans. Pourtant, il a déposé plusieurs poursuites et requêtes visant à faire annuler sa condamnation. Dans un procès, il accuse le FBI de « manipuler son cerveau juvénile sous-développé » et de contribuer à sa radicalisation en plaçant ses activités en ligne sous surveillance à un jeune âge.

Même s’il a reconnu sa culpabilité, il a fait valoir que ses activités en ligne auraient dû être protégées par la liberté d’expression et qu’il a été poursuivi à tort “sur la base de sa profession d’opinions qui ne sont pas conformes à la portée normative du consensus bipartite américain”.

Une audience sur l’opportunité de révoquer la libération surveillée d’Amin est prévue pour le 13 février. L’avocate d’Amin, Jessica Carmichael, a refusé de commenter mais devrait déposer une requête au nom de son client avant l’audience.