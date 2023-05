Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Amy Robach et T. J. Holmes‘ remplacements sur Bonjour Amérique ont été révélés. Eva Pèlerin40 et DeMarco Morgan44 ans, sont les nouvelles ancres de GMA 3rejoignant le correspondant médical en chef Dre Jen Ashton dans l’émission d’une heure diffusée en début d’après-midi. Président d’ABC News Kim Godvin a partagé la nouvelle dans une note au personnel le 11 mai, selon Variété. Il a également été annoncé que le correspondant des transports Gio Benítez déménagera à GMAL’équipe du week-end.

Eva et DeMarco travaillent chez ABC News depuis 2015 et 2022, respectivement. Ils ont tous les deux rempli GMA 3 au cours des derniers mois, au milieu du scandale impliquant Amy, 50 ans, et TJ, 45 ans, qui ont été licenciés par ABC en janvier 2023 pour leur relation secrète.

GMA 3 n’a pas eu de co-présentateurs permanents depuis décembre 2022, date à laquelle Amy et TJ ont été retirés pour la première fois. Leur idylle a été révélée au public, et leur employeur, en novembre 2022, lorsque des photos ont été publiées par Courrier quotidien de la paire se câliner ensemble.

ABC a annoncé le licenciement permanent d’Amy et TJ le 27 janvier. « Après plusieurs conversations productives avec Amy Robach et TJ Holmes, sur différentes options, nous avons tous convenu qu’il valait mieux pour tout le monde qu’ils quittent ABC News », a déclaré la division des informations dans un communiqué. . « Nous reconnaissons leur talent et leur engagement au fil des ans et sommes reconnaissants pour leurs contributions. »

Depuis que la relation a été révélée, Amy et TJ auraient entamé des divorces avec leurs conjoints respectifs Andrew Shue et Marilee Fiebig. Il a été rapporté qu’Amy et TJ avaient déjà rompu avec leurs partenaires respectifs lorsqu’ils ont commencé leur relation amoureuse. « Il s’agissait de deux adultes consentants qui étaient séparés », a raconté PERSONNES en décembre 2022. «Ils ont tous deux rompu avec leur conjoint en août, à quelques semaines d’intervalle. La relation n’a commencé qu’après cela.

Amy et TJ n’ont pas caché leur relation au public depuis leur licenciement. Ils ont été vus ensemble à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’ils ont pris des vacances romantiques au Mexique en février. Le mois suivant, ils ont couru ensemble le semi-marathon de New York le 19 mars. Amy et TJ ont récemment confirmé qu’ils étaient toujours ensemble lorsqu’ils ont fait une promenade en se tenant la main à New York en avril.

