Les remplaçants de Justin Roiland dans « Rick et Morty » dévoilés lors de la première de la saison 7

« Rick et Morty » a enfin révélé les doubleurs qui remplacent la star Justin Roiland, qui a été exclu de la série animée à succès après des accusations de violence domestique.

Ian Cardoni est la nouvelle voix de Rick Sanchez et Harry Belden est Morty Smith. Leurs noms sont apparus au générique de la première de la saison 7 dimanche soir. Le générique d’ouverture omettait également l’habituel « Créé par Justin Roiland et Dan Harmon » et ne présentait que le logo « Rick et Morty ».

Ce seront les rôles les plus médiatisés dans les carrières de Cardoni et de Belden. Cardoni a joué des rôles mineurs dans les films « Grown Ups » et « Clear History », tandis que Belden a fait des apparitions ponctuelles dans les émissions télévisées « Chicago Med » et « Joe Pera Talks with You ».

Les nouvelles voix des personnages ont été entendues pour la première fois dans Bande-annonce de la saison 7qui a fait ses débuts en septembre, mais Natation pour adultes ne révélerait pas les gens derrière eux. Les screeners de « Rick et Morty » sortis avant le lancement de la saison n’incluaient pas de générique de fin.

Les représentants de la série ont déclaré qu’ils révéleraient les noms des doubleurs sous embargo avant la première de la saison 7 le 15 octobre, mais Adult Swim est ensuite revenu sur cette promesse vendredi, déclarant par e-mail : « Nous allons en fait continuer à gardez les noms des nouveaux acteurs confidentiels jusqu’à la première sur la côte est de dimanche soir.

Adult Swim a licencié Roiland en janvier après avoir été accusé de violence domestique. Le bureau du procureur du comté d’Orange a par la suite rejeté l’accusation en mars.

Roiland a été co-créateur de « Rick et Morty » avec Dan Harmon, en plus d’exprimer plusieurs autres personnages de la série.

En septembre, NBC a publié un reportage affirmant que Roiland avait utilisé sa renommée au fil des années pour attirer et rencontrer des jeunes femmes, dont plusieurs étaient mineures. L’une des femmes a allégué que Roiland l’avait agressée sexuellement ; Par l’intermédiaire de son avocat, Roiland a nié ces allégations.

« Rick et Morty » suit le duo grand-père-petit-fils titulaire alors qu’ils voyagent à travers l’univers. En plus de la bande-annonce, Adult Swim s’est moqué des nouvelles voix dans la ligne de connexion de la saison à venir : « Rick et Morty sont de retour et se ressemblent plus que jamais », lit-on dans le résumé. « C’est la saison sept, et les possibilités sont infinies : qu’est-ce qui se passe avec Jerry ? L’été MALÉFIQUE ?! Et retourneront-ils un jour au lycée ?! Peut être pas! Mais découvrons-le ! Il y a probablement moins de pisse que la saison dernière. « Rick et Morty », 100 ans ! Ou du moins jusqu’à la saison 10 !

« Rick et Morty » a fait ses débuts en 2013 et a été acclamé par la critique. La saison 7, diffusée en première sur Adult Swim le 15 octobre, comprendra 10 nouveaux épisodes.

Roiland a également été co-créateur et doubleur principal de la série comique animée de Hulu « Solar Opposites » ; Dan Stevens a été annoncé pour remplacer la voix du personnage principal Korvo.