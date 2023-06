Les Remparts battent les Thunderbirds pour remporter leur 1er titre de la Coupe Memorial depuis 2006

William Rousseau a réussi le premier jeu blanc du tournoi avec 32 arrêts et les Remparts de Québec ont battu les Thunderbirds de Seattle 5-0 dimanche à Kamloops, en Colombie-Britannique, pour remporter le titre de la Coupe Memorial.

Vsevolod Komarov, James Malatesta, Kassim Gaudet, Zachary Bolduc et Charles Savoie ont marqué pour le Québec, qui a remporté son troisième titre dans l’histoire de la franchise et le premier depuis 2006.

Le moment gagnant pour les @quebec_remparts! #MemorialCup Le moment où les Remparts sont devenus champions de la #CoupeMemorial ! pic.twitter.com/Py3JYRMRVw —@CHLHockey

Thomas Milic a stoppé 30 tirs pour Seattle.

Les Remparts, champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ont réservé leur billet pour la finale après avoir ouvert le tournoi avec deux victoires consécutives sur leurs hôtes Kamloops et Seattle.

Le Québec a joué pour la dernière fois mardi, une défaite sans signification de 4-2 contre les Petes de Peterborough lors de son dernier match du tournoi à la ronde.

Pendant ce temps, les Thunderbirds, champions de la Ligue de hockey de l’Ouest, sont entrés en finale après avoir battu le champion de la Ligue de hockey de l’Ontario Petes 4-1 en demi-finale vendredi. Cette victoire a donné à Seattle sa toute première place en finale nationale.

Komarov a ouvert le pointage à 6:31 du début de la première période. Gaudet a pénétré dans la zone de Seattle lors d’une pause 2 contre 1 et a envoyé une passe transversale à Komarov, qui a battu Milic par-dessus son épaule gauche.

Komarov ouvre la marque !#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/DNE4A6CpYF —@quebec_remparts

Cinq minutes après le début de la deuxième période, les Thunderbirds ont eu de solides occasions de créer l’égalité. Lucas Ciona a trouvé Kyle Crnkovic seul dans le cercle de mise au jeu gauche, mais son tir de revirement est juste passé par-dessus le filet. Quelques secondes plus tard, Ciona est stoppée devant par Rousseau.

Malatesta a doublé l’avance du Québec à 8:50 du deuxième. Moins d’une minute après avoir été stoppé sur une occasion d’échappée, Malatesta a bénéficié d’une pause à trois avec Theo Rochette et Komarov. Son cinquième but l’a égalé au premier rang du tournoi avec Crnkovic.

Avec moins d’une minute à jouer dans le cadre, Seattle a fait un effort plus fort pour réduire le déficit. Avec une bousculade devant, Jordan Gustafson a tenté de dépasser Rousseau mais a été arrêté.

Dylan Guenther a été repoussé peu après et six secondes plus tard, le tir à la pointe de Luke Prokop a connu le même sort.

Les Remparts ouvrent le score en 3e période

Après avoir été devancé 7-0 au cours des six premières minutes de la troisième période par les Remparts, Jeremy Hanzel était juste à côté d’une tentative de tap-in sur une passe de Crnkovic alors que les Thunderbirds continuaient à chercher leur premier but.

Justin Robidas a failli en faire un match de 3-0 pour le Québec près de la mi-course de la période. Sa tentative de frapper la rondelle en l’air a touché la barre transversale, a glissé à travers la ligne de but et est sortie.

Mais c’est Gaudet qui a plutôt augmenté l’avance des Remparts avec un but en infériorité numérique à 12:21 du troisième. Robidas a pris possession de la rondelle dans la zone de Québec et avec une pause de 2 contre 1, a envoyé une passe transversale à Gaudet qui a terminé le jeu.

Deuxième shorty de la #MemorialCup pour Kassim Gaudet ! Gaudet marque son deuxième mais en infériorité numérique de la #CoupeMemorial ! pic.twitter.com/Xa3eygAGNc —@CHLHockey

Bolduc a porté la marque à 4-0 alors qu’il restait 4:04 à jouer sur un tir sur réception d’une passe de Jérémy Langlois.

Savoie a encore renforcé l’avance lorsqu’il a pris une passe de Rochette et l’a câblé devant Milic avec 2:05 à faire.

Roy de retour au sommet

Lorsque les Remparts ont remporté la Coupe Memorial pour la dernière fois, l’entraîneur-chef Patrick Roy est devenu le septième entraîneur à remporter l’événement à sa première année derrière le banc. Roy a d’ailleurs été le premier à le faire puisque Claude Julien a réalisé l’exploit avec les Olympiques de Hull en 1997.

Roy a été entraîneur du Québec de 2006 à 2013 avant d’accepter un emploi avec l’Avalanche du Colorado de la LNH pendant trois saisons. Il est revenu aux Remparts en 2018 et est à la barre depuis.

Malatesta a reçu le trophée Stafford Smythe Memorial pour son jeu exceptionnel lors du tournoi de 10 jours à quatre équipes. Il a inscrit un but, six tirs au but, un penalty et un différentiel de plus un dimanche. Il a terminé l’événement avec cinq buts en quatre matchs.

Il s’agit de la première apparition des Thunderbirds au tournoi depuis 2017 et la première avec l’entraîneur-chef Matt O’Dette. Le natif de Toronto a accepté le poste après la saison 2016-17 lorsque l’équipe a remporté son premier titre dans la WHL et a fait sa deuxième apparition à la Coupe Memorial.