PRESTONSBURG, Ky. (AP) – Les enfants de David Stephens se sont baladés autour du petit carré d’herbe qu’ils ont transformé en terrain de jeu de fortune, courant et riant – apparemment sans se soucier du monde.

Leur père, cependant, est pris d’inquiétude quant à l’avenir. Et il s’émerveille de la résilience de ses enfants, compte tenu des pertes et des épreuves qu’ils ont endurées.

Lorsque les eaux de crue ont englouti leur maison de l’est du Kentucky fin juillet, ils ont d’abord emménagé dans un motel. Maintenant, Stephens, son fils de 8 ans, Loki, et sa fille de 6 ans, Kerrigan, séjournent dans une caravane – prenant leur place parmi les personnes déplacées par la catastrophe dans une zone de loisirs remplie de chaises de jardin, tables de pique-nique , des vélos et des jouets alors que les gens saisissent un certain sens de la normalité.

“Mes enfants sont assez durs, et nous avons traversé beaucoup de choses”, a-t-il déclaré. “Nous avons perdu tout ce que nous avions.”

Ils séjournent dans un terrain de camping du parc d’État, où les remorques installées en longues rangées sont devenues des maisons temporaires pour les familles essayant de comprendre comment et où reconstruire après les inondations historiques qui ont causé au moins 39 morts dans l’État. Certains attendent toujours des chèques qu’ils espèrent provenir du gouvernement fédéral. D’autres ont obtenu leur argent mais sont bloqués sur des listes d’attente pour les équipes de menuiserie très demandées.

Des flottes de remorques descendent dans la région des Appalaches – certaines importées de l’ouest du Kentucky, où elles ont servi un objectif similaire pour les personnes qui ont perdu leur maison lorsque des tornades ont frappé en décembre.

Le Kentucky reçoit jusqu’à 300 roulottes de voyage données par un autre État bien au fait des catastrophes naturelles, la Louisiane. Soixante-cinq remorques sont arrivées jusqu’à présent, a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear lors d’une conférence de presse à Francfort jeudi. Les roulottes ont été acquises à l’origine pour abriter les personnes déplacées par l’ouragan Ida en 2021.

Dans l’est du Kentucky, environ 300 personnes ont emménagé dans 100 caravanes sur divers sites, et d’autres sont en route ou en préparation sur place pour les personnes qui attendent toujours, a déclaré Beshear. Les parcs d’État de la région abritent toujours plus de 340 personnes laissées sans abri par les inondations.

“Obtenir les remorques n’est pas notre défi”, a déclaré le gouverneur démocrate. «Ce sont des endroits sûrs pour les brancher. C’est l’électrique; ce sont les services publics. Et nous continuons à chercher plus.

Les roulottes offrent un endroit où les familles peuvent “s’étendre un peu”, a déclaré Beshear. Lors d’une récente escale à Hazard, il a vu des remorques installées dans un parc offrant une gamme d’activités récréatives.

Dans les jours désespérés après que les eaux de crue ont inondé les maisons et en ont emporté certaines, de nombreuses personnes de la région se sont réfugiées dans des abris de fortune dans des églises et des écoles. Les roulottes font partie d’une progression vers l’objectif ultime : ramener les gens dans un logement permanent.

Le gouverneur a souligné que les roulottes ne sont pas une solution à long terme aux problèmes de logement.

“Nous ne voulons pas que ces maisons soient éternelles”, a déclaré Beshear. “Ce n’est pas la fin; c’est le milieu. C’est un logement intermédiaire.

Mais certains occupants s’attendent à passer les vacances à venir et au moins une partie de 2023 dans les roulottes. Ils sont reconnaissants pour le logement temporaire mais aspirent à quelque chose de plus stable.

“Avoir un endroit à soi, c’est bien, mais je préfère que ce soit comme une maison”, a déclaré Jordan Perkins, 31 ans, qui partage une caravane avec sa petite amie avec leur chien et leur chat.

Il espère qu’un charpentier se mettra au travail pour reconstruire la maison de son grand-père, où il a vécu et travaillé comme informaticien avant l’inondation. Son grand-père est hébergé chez un ami de la famille. N’ayant pas de service Internet dans la bande-annonce, Perkins a acheté des coffrets d’émissions de télévision sur Blu-ray pour passer une partie du temps.

“J’aimerais avoir un service Internet et téléphonique”, a déclaré Perkins. « C’est vraiment le plus gros problème d’être ici. Vous êtes isolé. Et les gens veulent ça quand ils viennent ici (pour camper), mais ils ne veulent pas nécessairement ça quand ils doivent vivre ici.

Perkins était assis dehors au terrain de camping du parc d’État avec son nouveau voisin, Lyndon Hall. Ayant travaillé la majeure partie de sa vie, Hall, un mécanicien de 57 ans, prend un congé.

« Je n’ai jamais pris de vacances », dit-il, une bière à la main. “Ça fait du bien.”

Hall attend également du temps dans une caravane jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet de la liste d’attente des charpentiers pour reconstruire sa maison, où il exploitait également son entreprise. Sa famille et ses amis viennent lui rendre visite et il passe une partie de son temps à pêcher dans un lac voisin. Le poisson-chat a mordu, a-t-il dit.

Quelques portes plus loin, Bernard Carr partage sa caravane avec son Chihuahua de 13 ans, Wiley. Le charpentier à la retraite de 84 ans et vétéran du Corps des Marines passe ses journées à sortir son chien et à écouter de la musique country et les nouvelles sur sa radio. Il ne conduit plus, alors un ami lui apporte à manger et s’occupe de sa lessive.

Il a passé deux semaines dans sa maison endommagée par les inondations jusqu’à ce que “tout commence à moisir”, a-t-il déclaré. Outre le manque d’accès à la télévision par câble, Carr avait deux plaintes concernant son nouveau logement.

“Je ne peux pas laisser mon chien en liberté”, a déclaré Carr. “Elle a toujours été habituée à sortir dans la cour, à jouer.”

Son seul autre reproche ?

“J’ai mon drapeau américain là-dedans et pas de place pour le mettre”, a-t-il déclaré.

Plusieurs familles de la région sont déjà passées des roulottes de voyage à d’autres logements, et Stephens, 43 ans, a l’intention de faire de même. Il prévoit d’emmener ses enfants dans un autre endroit avec plus d’espace une fois qu’il sera prêt à emménager.

Jusque-là, ses enfants continueront à jouer à l’extérieur de leur caravane, avec des vélos, des scooters et d’autres jouets – tous donnés – éparpillés à proximité.

“Ce sont de bons enfants”, a déclaré Stephens. “J’ai de la chance.”

Bruce Schreiner, Associated Press