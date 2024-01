Les remises sur l’Apple Watch Ultra 2 reconditionnées atteignent 645 $

Le programme de remise à neuf certifié d’eBay propose désormais Apple Watch Ultra 2 pour 644,99 $ expédié en Excellent – ​​Remis à neuf. Presque tous les styles sont inclus dans la vente, les Ocean Bands étant rejoints par les boucles Alpine et Trail dans des tonnes de couleurs. Tout passe du prix habituel de 799 $ aux meilleures réductions que nous ayons vues à 154 $ de réduction. Sur Amazon, vous pouvez également obtenir un modèle état neuf à 50 $ de rabais, aussi. Nous décomposons le nouvel ajout à l’écurie de fitness d’Apple dans notre couverture de lancementet explorez ce qui est différent cette fois-ci en dessous du pli.

Apple Watch Ultra 2 arrive en tant que portable robuste de deuxième génération d’Apple avec quelques mises à niveau par rapport à son prédécesseur. Tout repose dans le même cas élevé qu’auparavant, avec un module latéral plus distinct qui englobe la couronne numérique habituelle, ainsi qu’un bouton d’action secondaire personnalisable pour compléter les ajustements du facteur de forme. Il y a la nouvelle puce S9 au centre de l’expérience, qui alimente également la nouvelle technologie de reconnaissance des gestes de pincement pour les interactions à une main. Si la randonnée, le snowboard ou tout autre entraînement plus spécialisé figure sur votre liste de choses à faire pour 2024, alors l’Apple Watch Ultra 2 vous aidera certainement à surveiller votre santé tout au long du chemin.

La remise d’aujourd’hui s’accompagne d’une garantie d’un an ainsi que d’une assurance supplémentaire allant d’une garantie de remboursement complet à l’inclusion d’accessoires et plus encore. Dans le passé, nous avons également examiné de près l’expérience d’achat dans le cadre du programme de remise à neuf certifié eBay. Donc, si vous envisagez de conclure un accord principal, il convient de souligner à quel point les économies sont remarquables et la valeur de ce que vous obtenez. Notre couverture détaille à quoi s’attendre et mérite d’être examinée de plus près si vous êtes toujours incertain, en particulier en ce qui concerne les équipements Apple.

Si aucun des groupes inclus dans les réductions Apple Watch d’aujourd’hui ne correspond exactement au style que vous recherchez, vous pouvez également simplement acheter toutes nos recommandations de groupes préférés. Décomposant les meilleures options disponibles pour tous les styles et tous les budgets, il existe un assortiment de bracelets en cuir, de bracelets à maillons métalliques, de solutions prêtes pour le fitness et d’autres accessoires pour Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Les autres meilleures réductions de la semaine sont toutes à gagner dans notre guide Apple.

Caractéristiques de l’Apple Watch Ultra 2 :

Robuste, performant et construit pour répondre aux exigences des athlètes d’endurance, des aventuriers de plein air et des amateurs de sports nautiques, avec un groupe spécialisé pour chacun. Le S9 SiP offre un écran superbement lumineux et une nouvelle façon magique d’interagir rapidement et facilement avec votre Apple Watch sans toucher l’écran. Jusqu’à 36 heures d’autonomie et 72 heures en mode faible consommation. Boîtier en titane résistant à la corrosion de 49 mm. Grande couronne numérique et bouton d’action personnalisable pour un contrôle instantané sur une variété de fonctions. Résistance à l’eau jusqu’à 100 m.

