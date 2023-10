Les remises Prime Day sur les téléphones Galaxy font du moment idéal pour mettre à niveau

Samsung est l’une des rares entreprises à pouvoir rivaliser au même niveau qu’Apple en matière de téléphones. Et aux extrémités moyenne et inférieure de la fourchette de prix, Samsung domine. Des produits phares comme le Galaxy S23 ou la gamme Galaxy Fold, ou des combinés économiques comme la série A, Samsung fabrique certains des meilleurs téléphones du marché.

Compte tenu de tout cela, nous sommes heureux de constater qu’il y a une grosse vente pendant le Prime Day sur plusieurs téléphones Samsung Galaxy. Nous avons sélectionné certains de nos favoris, mais cela vaut la peine de vérifier tout en vente en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Si vous souhaitez un téléphone Galaxy plus grand, le Galaxy S22 Ultra est un choix solide si vous ne voulez pas dépenser trop pour le dernier modèle mais que vous voulez un grand écran. Même s’il a une génération de retard, il reste un appareil puissant, et vous pouvez l’acquérir pour le prix réduit de 800 $ plutôt que plus proche de 1 000 $. Le Galaxy S23 Ultra, plus récent de l’année, bénéficie également d’une remise importante, et même s’il n’est toujours pas bon marché à 950$, c’est probablement l’un des meilleurs téléphones grand écran avec une expérience de stylet. Le Galaxy Z Fold 5 est une autre option grand écran avec son design pliable unique, et vous pouvez l’obtenir au prix réduit de 1 500 $une économie de 300 $.

Si vous n’êtes pas aussi intéressé par les plus grands écrans mais que vous souhaitez tout de même un téléphone récent, alors le Galaxy S23 de base est probablement la meilleure option économique car il est ça coûte 650$ au lieu de 800$. La prochaine étape est le Galaxy S23 Plus, avec un écran plus grand et de meilleures spécifications, qui a connu un succès considérable. rabais jusqu’à 800 $ à partir de 1 000 $. Si vous envisagez d’acheter le S23 avant la réduction, c’est un bon choix à la place.

Bien sûr, vous n’avez pas besoin de débourser une tonne d’argent pour obtenir un bon téléphone, surtout avec cette remise exceptionnelle sur le Samsung Galaxy A54 qui va pour seulement 330$. Alternativement, vous pouvez opter pour le Galaxy Z Flip 5, qui est encore un peu cher au prix réduit. Prix ​​de 800$mais c’est un excellent téléphone pliable et petit avec beaucoup de puissance sous le capot.