Les remises du Black Friday sont plus importantes que d’habitude alors que les détaillants font face à des stocks excédentaires et à des acheteurs fatigués par l’inflation

L’inflation élevée a poussé les Canadiens à compter leurs sous beaucoup plus que d’habitude cette année, obligeant les détaillants à les convaincre de passer cette période des fêtes plus difficile que jamais.

Vendredi marque le début officieux de la saison des achats des Fêtes, alors que les ventes du Vendredi fou à l’américaine sont désormais fermement ancrées au Canada également.

Cependant, la manne des dépenses annuelles est différente cette année, car les experts disent que bien qu’il y ait plus d’offres que d’habitude, elles surviennent dans un contexte de consommateurs plus soucieux des coûts que jamais.

“C’est l’année de la réduction, c’est vraiment le cas”, a déclaré le consultant en vente au détail Bruce Winder dans une interview. “Les consommateurs ont montré qu’ils sont frugaux, qu’ils sont avares cette année et qu’ils n’achèteront que s’il y a des soldes.”

Beaucoup de produit en trop

Les niveaux de stocks excédentaires sont une des principales raisons pour lesquelles les remises peuvent être plus importantes que d’habitude cette année.

Au début de la pandémie, les détaillants ont dû faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont conduit à des étagères vides dans de nombreuses catégories de produits. Mais Winder dit que le pendule a basculé dans l’autre sens maintenant, car de nombreux détaillants ont beaucoup plus de stocks à déplacer qu’ils ne le feraient normalement à cette période de l’année – ce qui les pousse à le réduire plus profondément et plus tôt qu’ils ne le feraient normalement.

“Il est passé d’une rupture de stock à trop de stock dans certaines circonstances, mais cela augure bien pour les consommateurs”, a déclaré Winder.

Elliot Morris, chef de l’épicerie et des biens de consommation emballés chez EY Canada, affirme que les détaillants sont pris entre le marteau et l’enclume. “Alors que l’économie ralentit, il y a des zones d’inventaire qui se sont clairement accumulées chez les détaillants”, a-t-il déclaré. “Alors que nous traversons le reste de la saison des fêtes, si cet inventaire continue de rester sur les étagères … vous verrez des remises plus importantes.”

Les détaillants eux-mêmes sont parfaitement conscients que les clients sont plus exigeants que jamais cette année, ce qui pousse de nouveaux noms à entrer dans le jeu du Black Friday.

Melissa Austria dirige le magasin de vêtements GotStyle à Toronto. Cette année, elle prévoit d’offrir des réductions lors des soldes du Black Friday aux consommateurs soucieux des prix. (Radio-Canada)

Melissa Austria dirige GotStyle, une boutique de vêtements unisexes à Toronto. Elle n’a généralement pas de ventes générales à cette période de l’année, mais aujourd’hui, son magasin proposera des costumes et des vestes de sport à 50% de réduction.

“Nous remarquons que nous devons apporter des choses qui sont un peu plus sensibles au prix pour le client occasionnel de tous les jours qui ne ferait normalement pas ses achats ici”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “Le client plus occasionnel qui n’achèterait pas normalement un article à prix élevé freine définitivement un peu.”

Michelle Wasylyshen du Conseil canadien du commerce de détail se dit optimiste quant aux perspectives cette année, mais il est clair que les prix seront la plus grande considération.

“Je pense que tout le monde s’inquiète d’un ralentissement de l’économie, mais il semble que les consommateurs continuent de dépenser, ils dépensent simplement plus judicieusement”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview.

Pradheepa Simonpillai achetait des cadeaux de Noël à Toronto lorsqu’elle a parlé à CBC News. Elle dit que l’inflation élevée l’a rendue plus consciente des coûts que jamais. (Radio-Canada)

Dans les rues de Toronto, la cliente Pradheepa Simonpillai dit qu’elle prévoit de dépenser moins qu’elle ne le ferait normalement pendant la période des fêtes, même avec un jeune enfant à charge.

“Je n’achète rien à moins que ce ne soit absolument nécessaire”, a-t-elle déclaré. “Je vais trouver des moyens vraiment créatifs de ne pas dépenser d’argent cette saison.”

Un autre acheteur, Amir Ali, dit qu’il prévoit de faire du shopping vendredi précisément parce qu’il pense qu’il y aura des affaires à conclure.

“Vous devez juste prendre des décisions différentes [but] Je vais toujours chercher des cadeaux pour les enfants et des trucs comme ça”, a-t-il déclaré.

Annie Titheridge prévoit également de braver les foules cette année car elle aime pouvoir toucher et sentir les produits avant de les acheter, ce qu’elle ne peut pas faire avec les achats en ligne.

“Mon mari et ma fille pensent que je suis folle de faire du shopping le vendredi noir”, a déclaré Titheridge, qui se rendra en voiture de King City au nord de Toronto au centre commercial Yorkdale pour la journée. « Mais si les offres sont bonnes et que quelque chose me saute aux yeux, que puis-je faire ? »