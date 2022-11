Les remboursements Stadia commencent aujourd’hui

A partir d’aujourd’hui, Stades lancera le processus de remboursement pour toute personne ayant effectué des achats via le service. Nous parlons d’achats de jeux et achats de matériel. Comme vous l’imaginez, Stadia doit passer par chaque transaction jamais effectuée, alors attendez-vous à ce que ce processus prenne un peu de temps. Selon Google, il s’attend à ce que la majorité des remboursements soient traités d’ici le 18 janvier 2023.

Pour ceux qui jouent encore, les serveurs Stadia devraient fermer le 18 janvier, le jour même où les remboursements devraient être effectués. Cela dit, n’hésitez pas à marquer vos calendriers pour le 18 janvier comme le dernier jour où nous mentionnerons Stadia.

Nous offrirons des remboursements pour tous les achats de matériel Stadia (Stadia Controller, Founder’s Edition, Premiere Edition et Play and Watch with Google TV packages) effectués via le Google Store et les transactions logicielles (jeux et achats de modules complémentaires) via le Stadia Store. Les abonnements Stadia Pro ne sont pas éligibles au remboursement, mais vous pourrez continuer à jouer à vos jeux dans Pro sans frais supplémentaires jusqu’à la date de fin finale.