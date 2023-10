Les remboursements fédéraux des prêts étudiants sont dus pour la première fois depuis 2020

De plus, fini 3,4 millions d’emprunteurs ont bénéficié d’une remise de dette grâce aux efforts de secours ciblés de la Maison Blanche, tels que les correctifs apportés à l’exonération des prêts à la fonction publique et au remboursement en fonction des revenus.

L’administration Biden a pris un certain nombre de mesures pour aider les emprunteurs à revenir au remboursement et pour résoudre la crise de la dette étudiante, notamment en promulguant de nombreuses prolongations de la pause de paiement.

Votre date d’échéance exacte dépend de votre gestionnaire de prêt. Vous devez être informé du montant que vous devez et du jour où vous devez payer au moins 21 jours avant l’échéance de votre paiement. Votre paiement peut être dû plus tard si vous avez récemment obtenu votre diplôme, mais vous souhaiterez quand même vérifier auprès de votre gestionnaire de prêt.

Ce mois-ci, les emprunteurs devraient effectuer leurs premiers remboursements obligatoires sur leurs prêts depuis plus de trois ans depuis que l’ancien président Donald Trump a décrété pour la première fois l’abstention des paiements et des intérêts en réponse à la pandémie de Covid-19. Les intérêts ont recommencé à courir sur les prêts le 1er septembre.

Les Américains ne sont pas très optimistes quant à l’annulation de la dette étudiante dans un avenir proche. Seulement 28 % pensent qu’il y aura une expansion des politiques d’exonération des prêts étudiants au cours de l’année prochaine, la plus petite part depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden, selon le dernière enquête sur les attentes des consommateurs de la Réserve fédérale.

Depuis fin juin, lorsque la Cour suprême a annulé le projet de Biden d’annuler jusqu’à 20 000 dollars de dette par emprunteur, l’administration a tracé une nouvelle voie vers l’annulation. On ne sait pas exactement combien de temps le processus prendra, mais l’administration a récemment annoncé qu’elle donnerait initialement la priorité à des groupes spécifiques d’emprunteurs.

Il existe encore des moyens pour les emprunteurs d’obtenir l’annulation de leurs prêts, notamment le PSLF, qui peut effacer votre dette après 10 ans de carrière dans la fonction publique, et l’IDR, qui annule tout solde restant après 20 ou 25 ans de paiements.

