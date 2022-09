SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Les démocrates qui dirigent le gouvernement de l’État ont célébré en annonçant que les chèques de remboursement d’impôt – totalisant plus de 1,2 milliard de dollars – ont commencé lundi à toucher 6 millions de contribuables.

Les remboursements d’impôts sur le revenu et sur la propriété font partie d’un programme de lutte contre l’inflation de 1,83 milliard de dollars intégré au budget de cette année.

“Tout le monde sait que l’inflation est un problème mondial avec des conséquences locales”, a déclaré le gouverneur JB Pritzker lors d’une conférence de presse à Chicago. «Les prix à la pompe et au supermarché ont entraîné les familles de l’Illinois dans des montagnes russes au cours des derniers mois. C’est exactement le genre de choses avec lesquelles un gouvernement responsable devrait aider nos résidents et que nous avons, à partir d’aujourd’hui.

Avec huit semaines restantes avant les élections de novembre, le moment est parfait pour Pritzker, la contrôleure Susana Mendoza, qui a partagé les projecteurs de lundi, et pratiquement tous les membres de l’Assemblée générale. Les remises arriveront par la poste ou par dépôt direct dans les derniers jours de la saison électorale, lorsque les électeurs se décideront.

Les contribuables individuels gagnant moins de 200 000 $ recevront un rabais de 50 $, dont 100 $ pour les couples qui déposent conjointement moins de 400 000 $, a déclaré le directeur des revenus, David Harris. Les contribuables recevront également 100 $ pour les personnes à charge réclamées, jusqu’à trois. Les remboursements d’impôt foncier seront égaux au montant qu’un propriétaire a réclamé comme crédit sur les déclarations de revenus l’année dernière, jusqu’à 300 $, a déclaré Harris.

Les remises sont la pierre angulaire de l’effort commencé l’hiver dernier par Pritzker, et renforcé par les démocrates législatifs, pour lutter contre l’inflation quasi record, qui a atteint 9 % cette année. D’autres initiatives comprennent un gel de six mois de l’augmentation de la taxe sur les carburants, une suspension d’un an de la taxe de vente sur les produits d’épicerie et une exonération de la taxe de vente sur les fournitures scolaires pour la rentrée scolaire en août. En même temps, plus de 1 milliard de dollars sont mis de côté pour les futures dépenses d’urgence.

« Nous avons fait quelque chose de très historique. … Et si je devais, dans ce cas, le résumer en deux mots, je dirais probablement «Cha-ching!» », A déclaré le représentant Will Davis, un démocrate de Homewood qui a aidé à négocier le paquet.

Le quatrième budget de Pritzker est extraordinaire dans l’histoire de l’Illinois, en particulier compte tenu de la situation économique déplorable de l’État au cours d’une impasse des dépenses de 2015 à 2017 entre les démocrates législatifs et un ex-gouverneur républicain intransigeant Bruce Rauner.

Mais malgré toutes les fanfaronnades sur la discipline budgétaire et la santé mentale des dépenses, Pritzker et les législateurs démocrates n’ont pas pu mettre en œuvre le plan massif d’économies d’impôts sans jouer à un vieux jeu au Capitole – emprunter à un fonds réservé à un usage spécial et qui a un volet de financement distinct.

Pour combler l’argent perdu par le fonds routier en raison du gel des taxes sur les carburants, les responsables ont prélevé 140 millions de dollars sur le Fonds de réservoir de stockage souterrain qui fuit. Financés par une taxe sur l’essence distincte de 1,1 cent par gallon, les propriétaires qui ont nettoyé des sites où des fuites de réservoirs de carburant menaçaient l’environnement doivent déjà au moins 900 millions de dollars, de sorte que le détournement d’argent les place encore plus loin derrière, ont déclaré les défenseurs.

___

Informations sur les remboursements : tax.illinois.gov

___

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

John O’connor, Associated Press