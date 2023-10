Les remboursements des prêts étudiants reprennent en octobre. Voici ce que les emprunteurs devraient savoir – Boston News, Weather, Sports

Washington (CNN) — Pour la première fois depuis plus de trois ans, les emprunteurs fédéraux qui empruntent un prêt étudiant seront tenus de payer leurs factures mensuelles de prêt étudiant. à partir d’octobre.

La pause liée à la pandémie, entrée en vigueur en mars 2020, a soulagé près de 44 millions d’emprunteurs en gelant leurs comptes.

Après plusieurs prolongations de la part des administrations Trump et Biden, la pause a finalement expiré après Congrès interdit le président de le prolonger une autre fois.

Redémarrer les paiements d’un seul coup pour un si grand nombre d’emprunteurs sera une tâche sans précédent. Voici ce que les emprunteurs doivent savoir :

Quand les paiements reprennent-ils ?

Pour la plupart des emprunteurs, le premier paiement sera dû courant octobre – mais tout le monde n’a pas exactement la même date d’échéance.

Les emprunteurs peuvent s’attendre à recevoir leur facture, indiquant le montant et la date d’échéance de leur paiement, au moins 21 jours à l’avance.

Ceux qui ont obtenu leur diplôme au printemps n’ont pas à effectuer de paiements avant le délai de grâce expire, généralement six à neuf mois après la fin de l’école.

Quand l’intérêt a-t-il repris ?

Les intérêts ont recommencé à courir le 1er septembre, après que les taux aient été effectivement fixés à 0 % depuis mars 2020 pour les prêts étudiants fédéraux. Désormais, les taux d’intérêt, qui sont fixes et varient selon les prêts, sont revenus au même taux qu’avant le gel.

Mes paiements seront-ils les mêmes qu’avant la pause ?

En général, les emprunteurs peuvent s’attendre à ce que leur paiement mensuel soit le même qu’avant la pause pandémique. À moins qu’un emprunteur n’effectue des paiements facultatifs ou d’autres modifications sur son compte, comme la consolidation de ses prêts, les prêts étudiants fédéraux étaient essentiellement gelés dans le temps.

Normalement, les emprunteurs inscrits à des plans de remboursement basés sur le revenu, qui basent les paiements sur le revenu et la taille de la famille plutôt que sur le montant de la dette, sont tenus de recertifier leurs revenus une fois par an. Si leurs revenus augmentent ou diminuent, leurs mensualités augmenteront également.

Mais les emprunteurs n’étaient pas tenus de soumettre leurs informations sur leurs revenus pendant la pause et n’auront pas à le faire avant mars 2024 au plus tôt, selon le ministère de l’Éducation.

Il convient de noter que les emprunteurs sont toujours autorisés à recertifier leurs revenus et peuvent vouloir le faire s’ils ont connu une baisse de salaire ou une augmentation de la taille de leur famille, a déclaré Betsy Mayotte, présidente de l’Institute of Student Loan Advisors, une organisation à but non lucratif qui fournit gratuitement conseils en matière de prêt étudiant.

Comment puis-je savoir qui gère mon prêt ?

Des millions d’emprunteurs auront un gestionnaire de prêt différent – ​​l’entreprise ou l’organisation qui gère les paiements – de celui dont ils disposaient lorsque la pause de paiement est entrée en vigueur en mars 2020.

Par exemple, FedLoan et Navient ont mis fin à leurs contrats avec le ministère de l’Éducation au cours des trois dernières années. Prêts précédemment détenus par ces gestionnaires ont été transférés à Aidvantage, EdFinancial, Nelnet ou Missouri Higher Education Loan Authority, connue sous le nom de MOHELA.

Les emprunteurs peuvent se connecter au site Web Federal Student Aid, sur ce lien, pour savoir qui gère leurs prêts. Ils doivent également vérifier que le prestataire dispose de toutes leurs coordonnées correctes.

Mes paiements étaient automatiques avant la pause. Est-ce que cela va continuer ?

Même si un emprunteur était inscrit aux paiements automatiques avant la pause de paiement liée à la pandémie, il devra probablement réinscrivez-vous en vous connectant au site Web de leur service.

Le paiement automatique est facultatif, mais les emprunteurs économiseront 0,25 % sur leur taux d’intérêt s’ils choisissent de s’inscrire.

Avant la pandémie de Covid-19, il fallait généralement environ un mois ou deux pour mettre en place un paiement automatique, selon Mayotte.

Comment choisir le meilleur plan de remboursement ?

Les emprunteurs sont automatiquement inscrits à un plan de remboursement standard sur 10 ans – mais ils peuvent demander plusieurs types de remboursement différents. plans axés sur le revenu cela pourrait réduire leurs mensualités.

Les plans axés sur le revenu lient les paiements mensuels au revenu de l’emprunteur et à la taille de la famille et ne tiennent pas compte du montant de la dette ou du taux d’intérêt.

Un emprunteur peut demander à s’inscrire à un plan axé sur le revenu en ligne. Après avoir soumis certaines informations, un simulateur montrera le montant des paiements d’un emprunteur dans le cadre de chaque plan.

Les plans axés sur le revenu peuvent être une bonne option pour les emprunteurs qui ont du mal à payer leurs mensualités. Mais notez que si un plan de remboursement réduit les mensualités, il peut également augmenter le montant remboursé au fil du temps en raison des intérêts et prolonger le temps nécessaire pour rembourser le prêt. Ce n’est peut-être pas la meilleure option pour tout le monde.

Un nouveau plan de remboursement lancé cet été, appelé ENREGISTRER (Épargner sur une éducation de valeur), offre les conditions les plus généreuses et offrira probablement le paiement mensuel le plus petit aux emprunteurs à faible revenu.

Les emprunteurs peuvent généralement changer de forfait quand ils le souhaitent. Les emprunteurs doivent s’attendre à ce qu’il faille environ quatre semaines à un gestionnaire de prêts pour traiter une demande de plan axé sur le revenu, ont déclaré des responsables de l’administration Biden.

Si les emprunteurs n’ont apporté aucune modification à leurs prêts étudiants, ils peuvent s’attendre à être inscrits au même plan de remboursement qu’avant la pause pandémique – à moins qu’ils n’aient été inscrits au plan REPAYE (Revised Pay As You Earn). Ces emprunteurs ont été automatiquement basculés vers le nouveau plan SAVE.

Que se passe-t-il si je ne paie pas la facture de mon prêt étudiant ?

Parce que les intérêts ont recommencé à courir le 1er septembre, ne pas effectuer de paiement Cela amènera les emprunteurs à devoir davantage sur leurs prêts étudiants au fil du temps.

Mais pour l’année prochaine, jusqu’au 30 septembre 2024, le gouvernement prévoit ce qu’il appelle une « période d’attente », pendant laquelle les emprunteurs sont à l’abri des autres conséquences normales du défaut de paiement. Un gestionnaire de prêts ne signalera pas, par exemple, le prêt comme étant en défaut aux agences nationales de notation de crédit.

Les emprunteurs n’ont pas besoin de demander cette prestation.

Normalement, un prêt est en défaut après qu’un emprunteur n’a pas effectué un paiement pendant au moins 270 jours, soit environ neuf mois.

Un défaut de paiement peut avoir un impact négatif sur votre pointage de crédit, rendant plus difficile l’achat d’une voiture ou d’une maison. Cela pourrait prendre des années pour rétablir un bon crédit. Les emprunteurs pourraient également voir leur remboursement d’impôt fédéral ou même une partie de leur salaire retenu.

Une fois en défaut, l’emprunteur ne peut plus bénéficier d’un ajournement ou d’une abstention et perdrait son éligibilité à une aide fédérale supplémentaire aux étudiants. À ce stade, le titulaire du prêt peut également poursuivre l’emprunteur en justice.

Mes prêts étudiants sont déjà en défaut. Que puis-je faire?

Les emprunteurs qui sont tombés en défaut avant le début de la pause pandémique en mars 2020 peuvent demander l’aide du ministère de l’Éducation. « Nouveau départ » programme.

Si les emprunteurs utilisent Fresh Start pour se sortir d’un défaut de paiement, leurs prêts seront automatiquement transférés du Groupe de résolution des défauts du ministère de l’Éducation à un gestionnaire de prêts et remis au statut « en remboursement », et le défaut sera supprimé de leur rapport de crédit.

Pour bénéficier de ces avantages, connectez-vous à myeddebt.ed.gov ou appelez le 800-621-3115. Le processus devrait prendre environ 10 minutes, selon le ministère de l’Éducation.

Qu’est-il arrivé au programme d’exonération des prêts étudiants de Biden ?

En juin, la Cour suprême a invalidé Le programme d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, empêchant des millions d’emprunteurs à revenus faibles et moyens de recevoir jusqu’à 20 000 $ d’allégement fédéral de la dette étudiante.

Cela signifie que les paiements reprendront sans que cette exonération particulière du prêt étudiant ne soit mise en place.

L’administration Biden poursuit actuellement une autre voie pour alléger la dette étudiante, mais on ne sait pas clairement qui serait éligible ni quel montant de dette serait annulée. Cette voie nécessite que le ministère de l’Éducation entreprenne un processus formel d’élaboration de règles, qui prend généralement des mois, voire des années – et pourrait encore faire face à des contestations juridiques.

Existe-t-il d’autres moyens d’obtenir l’annulation d’un prêt étudiant ?

L’administration Biden a permis à de nombreux emprunteurs de demander plus facilement l’annulation de leur prêt étudiant fédéral auprès de plusieurs programmes d’annulation de dettes existants – approuvant au total environ 117 milliards de dollars de libérations de prêts pour plus de 3,4 millions de personnes jusqu’au début septembre.

Cet été, l’administration Biden a annoncé qu’elle annuler 39 milliards de dollars de dettes fédérales liées aux prêts étudiants pour 804 000 emprunteurs après avoir procédé à un ajustement ponctuel des comptes de certains emprunteurs. Le recomptage visait à comptabiliser plus précisément certains paiements effectués précédemment dans le cadre d’un plan de remboursement basé sur le revenu.

L’administration a facilité l’accès au programme Remise de prêt à la fonction publique programme, par exemple, qui annule la dette restante après qu’un travailleur du secteur public ait effectué 10 ans de paiements mensuels éligibles.

Le ministère de l’Éducation a également facilité la tâche des emprunteurs qui étaient induit en erreur par leur collège à but lucratif demander une remise de prêt étudiant dans le cadre d’un programme connu sous le nom de défense de l’emprunteur contre le remboursementainsi que pour les personnes handicapées de façon permanente.

(Copyright (c) 2023 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception