Les remboursements des prêts étudiants reprennent en octobre – quatre changements à prévoir

Et les emprunteurs de Navient seront transférés vers Maximus Federal Services/Aidvantage.

En effet, plusieurs des prêteurs qui géraient la dette du gouvernement – ​​notamment Navient, la Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (également connue sous le nom de FedLoan) et Granite State – ont cessé de le faire pendant la pause sur les factures en période de pandémie.

Fédéral les emprunteurs étudiants peuvent désormais s’inscrire pour le nouveau plan de remboursement des prêts de l’administration Biden, et ils pourraient y être inscrits au moment où les factures reprendront.

En conséquence, les emprunteurs célibataires gagnant moins de 32 800 $ ou une famille de quatre personnes gagnant moins de 67 500 $ ne seront plus redevables de remboursements de prêt s’ils souscrivent à l’option. Si votre gestionnaire de prêts étudiants ne peut pas traiter votre demande de plan SAVE au moment où les paiements reprennent, il devrait vous placer dans une abstention temporaire.

Des améliorations similaires ont été apportées à l’exonération des prêts à la fonction publique, et un outil récemment publié facilite la demande d’annulation de la dette après 10 ans de paiements et d’emploi dans un emploi éligible dans la fonction publique.

Concernant les plans de remboursement basés sur le revenu, le ministère de l’Éducation veillera à ce que les paiements antérieurs et en cours des emprunteurs soient correctement calculés afin qu’ils obtiennent l’annulation de la dette qui leur est promise après un certain nombre d’années (généralement 20 ou 25). Les emprunteurs devraient également obtenir un crédit pour certaines périodes auparavant inéligibles, y compris les mois au cours desquels ils ont effectué des paiements en retard.

L’administration Biden a récemment pris un certain nombre de mesures améliorer les différents programmes d’exonération de prêts proposés par le gouvernement fédéral, notamment les plans de remboursement axés sur le revenu et l’exonération des prêts à la fonction publique.

Pendant une année entière après la reprise des remboursements des prêts étudiants en octobre, les emprunteurs seront protégés contre les pires conséquences des paiements manqués.

Par exemple, les prêts ne seront pas en défaut et les impayés ne seront pas signalés aux agences d’évaluation du crédit, a déclaré Kantrowitz. Les frais de retard ne seront pas non plus facturés.

Mais comme c’est le cas avec une abstention, les intérêts continueront de s’accumuler sur votre dette tant que vous n’effectuerez aucun paiement. En conséquence, Kantrowitz recommande aux emprunteurs de commencer à rembourser leurs factures s’ils le peuvent.

« Agir autrement finirait par leur nuire », a-t-il déclaré.