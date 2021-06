Les remboursements des prêts étudiants reprendront bientôt. Voici ce que vous devez faire maintenant

L’autre jour, j’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis plus d’un an : je me suis connecté à mon compte de prêt étudiant. Ou du moins c’est ce que j’ai essayé de faire. Il s’avère que j’avais oublié mon mot de passe et que je ne pouvais pas entrer. Au lieu de suivre les étapes pour le changer, j’ai fermé le navigateur et je suis retourné dans le déni. Cet automne, les emprunteurs devront à nouveau faire de la place dans leur vie et leur budget pour les mensualités de leurs prêts étudiants. C’est une bonne course. Le département américain de l’Éducation a d’abord donné aux emprunteurs la possibilité de suspendre leurs factures sans intérêts courus en mars 2020. (La plupart des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux ont accepté cette offre.) De nombreux emprunteurs se sont habitués à vivre sans une lourde facture mensuelle de prêt étudiant et n’attendent probablement pas avec impatience la fin de la pause en octobre. « Les paiements des prêts étudiants ont été hors de vue et hors de l’esprit », a déclaré Elaine Griffin Rubin, contributeur senior et spécialiste en communication chez Edvisors. Pour apaiser une partie de votre anxiété (et la mienne !), j’ai parlé à des experts de ce que vous devez savoir sur le changement et de la meilleure façon de vous y préparer.

Quand les factures seront-elles à nouveau dues ?

En octobre. Votre date d’échéance exacte variera en fonction du moment du mois où vous avez commencé à rembourser vos prêts étudiants. Il y a encore une chance que les emprunteurs aient plus de temps : récemment, le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que une prolongation était à l’étude. « Cela dépendra probablement de l’état de la reprise économique d’ici là », a déclaré l’expert de l’enseignement supérieur Mark Kantrowitz. « Je doute qu’ils le prolongent au-delà de la fin de l’année. » Ne comptez pas sur plus de temps, a déclaré Betsy Mayotte, présidente de The Institute of Student Loan Advisors, une organisation à but non lucratif. « Bien que cela reste une possibilité, ce n’est pas garanti », a-t-elle déclaré. « Il est préférable de se préparer maintenant – les centres d’appels des services de prêts étudiants seront de plus en plus occupés à l’approche d’octobre. »

Qu’est-ce que je devrais faire maintenant?

Au cours des trois prochains mois, les emprunteurs doivent s’assurer que leur agent de prêt étudiant dispose de leurs coordonnées actuelles, a déclaré Kantrowitz. Si vous avez déménagé, par exemple, ce n’est peut-être pas le cas. Si vous étiez inscrit aux paiements automatiques et que vos informations bancaires ont changé, vous devrez également en informer votre serveur. Mettre de l’argent de côté pour la reprise des paiements peut également rendre la transition moins douloureuse, selon les experts.

Que faire si je crains de ne pas pouvoir recommencer à effectuer les paiements ?

Comment choisir le bon plan de paiement ?

La vie de nombreuses personnes a été bouleversée par la pandémie. Si votre situation semble différente de ce qu’elle était il y a plus d’un an, il peut être judicieux d’examiner les plans de paiement à votre disposition et de trouver celui qui convient le mieux à votre situation actuelle. Entre-temps, la loi a également changé. L’annulation des prêts étudiants est désormais exonérée d’impôt jusqu’en 2025 au moins, grâce à une disposition incluse dans le plan de relance fédéral de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus que le président Joe Biden a promulgué en mars. La politique deviendra probablement permanente.

Cela peut faire plans de remboursement basés sur le revenu plus attrayants, car ils viennent souvent avec des factures mensuelles moins élevées et les emprunteurs ne seront probablement plus touchés par une facture fiscale massive à la fin de leurs 20 ou 25 ans de paiements. Mais si vous pouvez vous le permettre, le plan de remboursement standard n’est que de 10 ans. Pour calculer le montant de votre facture mensuelle selon différents forfaits, utilisez l’une des calculatrices de Studentaid.gov ou alors Freestudentloanadvice.org, a déclaré Mayotte. Si vous décidez de modifier votre plan de remboursement, Mayotte vous recommande de soumettre cette demande à votre gestionnaire d’ici début septembre. « Je crains fortement qu’il y ait de gros retards de service », a déclaré Mayotte.

L’annulation du prêt étudiant est-elle encore possible?

Oui! Biden a demandé au ministère américain de la Justice et au ministère américain de l’Éducation de revoir son autorité légale pour annuler la dette étudiante par le biais d’une action exécutive. Le fait que ces rapports soient toujours en attente peut expliquer pourquoi nous n’avons encore rien entendu de plus définitif, selon les experts. « Il ne prendra aucune mesure jusqu’à ce que ce rapport revienne », a déclaré Kantrowitz.

Même si les responsables gouvernementaux concluent que Biden n’a pas une telle autorité, il pourrait toujours y avoir de l’espoir. Bien que les démocrates puissent avoir du mal à adopter une loi pardonnant la dette étudiante au Congrès, compte tenu de leur majorité mince comme un rasoir, ils pourraient cependant transformer un tel projet de loi en loi. le rapprochement budgétaire processus à l’automne. Cette avenue ne nécessiterait pas le soutien des républicains.

Dois-je penser à refinancer mes prêts étudiants ?