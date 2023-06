Les remboursements des prêts étudiants reprendront bientôt. De nombreux emprunteurs ne sont pas prêts

Le budget de Richelle Brooks est déjà serré. Elle ne sait pas ce qu’elle va faire lorsque les remboursements des prêts étudiants fédéraux reprendront à l’automne.

La mère célibataire de deux enfants a vu toutes ses dépenses augmenter au cours des dernières années dans un contexte d’inflation élevée. « Je vais à l’épicerie et je dépense 300 ou 400 dollars pour de la nourriture qui durera deux semaines chez moi », a déclaré Brooks, 35 ans. Sa mère a récemment emménagé avec elle car elle ne gagne pas assez en tant que chef de bureau pour payer les loyers. à Los Angeles, où ils vivent.

Bien que Brooks gagne environ 100 000 $ en tant que directrice d’école secondaire, le solde de son prêt étudiant est de près de 240 000 $. Elle a déjà calculé ce que sera son nouveau paiement.

« Avec 600 $ de plus par mois, d’où cela va-t-il venir ? » dit Brooks.

Des millions d’autres personnes se posent probablement une question similaire.

La pause de plus de trois ans sur les remboursements des prêts étudiants fédéraux devrait enfin se terminer dans quelques mois. L’administration Biden prépare les emprunteurs à la reprise de leurs paiements d’ici septembre, même si son programme de remise de prêt est interrompu alors que la Cour suprême débat de sa validité. L’accord sur le plafond de la dette adopté par le Congrès comprend également une disposition mettant officiellement fin à la politique de secours à l’ère de la pandémie et rendant plus difficile pour le ministère américain de l’Éducation de l’étendre.

« La période d’urgence est terminée, et nous préparons nos emprunteurs à redémarrer », a déclaré le secrétaire à l’Éducation. Miguel Cardona a déclaré lors d’une audience au Sénat le mois dernier.