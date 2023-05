Les remboursements des prêts étudiants devraient bientôt reprendre. Voici comment préparer

Trois entreprises qui ont géré les prêts étudiants fédéraux – Navient la Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (également connue sous le nom de FedLoan) et L’état graniteux – tous ont dit qu’ils mettraient fin à leur relation avec le gouvernement.

La vie de nombreuses personnes a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Si votre situation semble différente de celle d’il y a trois ans, il peut être judicieux d’examiner les plans de paiement à votre disposition et de trouver celui qui convient le mieux à votre situation actuelle.

Entre-temps, la loi a également changé.

La remise de prêt étudiant est désormais exonérée d’impôt jusqu’en 2025 au moins en raison d’une disposition incluse dans le plan de relance fédéral contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que le président Joe Biden a promulgué en mars 2021. Cette politique deviendra probablement permanente.

Cela peut faire plans de remboursement axés sur le revenu plus attrayants, car ils s’accompagnent souvent de factures mensuelles moins élevées et les emprunteurs ne seront probablement plus frappés par une facture fiscale massive à la fin de leurs 20 ou 25 ans de paiements.

Pendant ce temps, l’administration Biden s’efforce également de déployer un nouveau plan de remboursement axé sur les revenus qui réduirait de moitié les paiements de certains emprunteurs.