Les remboursements de prêts étudiants et les intérêts sont de retour en janvier pour les impardonnables

Cela pourrait être particulièrement avantageux pour les emprunteurs à revenu faible et moyen dont les soldes restants sont élevés après la remise à grande échelle du gouvernement. Cependant, la proposition doit encore passer par les voies procédurales, et certains experts ne s’attendent pas à ce que le nouveau plan soit disponible avant au moins l’été.

Certains emprunteurs peuvent vouloir rembourser ou rembourser leur solde près de la reprise des paiements, pour profiter de l’environnement à taux zéro. “Dans certains cas, éliminer le solde restant avant le redémarrage est une excellente stratégie”, a déclaré Michael Lux, avocat et fondateur d’un site Web dédié à l’éducation, à la stratégie et à la défense des prêts étudiants. “C’est un excellent moyen de profiter du taux d’intérêt de 0 % et de réduire les dépenses d’intérêts futures sur la dette.”

Calculez les chiffres de la dette

La façon d’aborder le remboursement est une décision personnelle basée sur la situation financière globale d’un individu.

Lauryn Williams, planificatrice financière agréée membre du CNBC Advisor Council et conseillère principale en prêts étudiants chez Student Loan Planner, a donné l’exemple hypothétique d’un emprunteur qui gagne 75 000 $ par an, a une dette de prêt étudiant de 170 000 $ et reçoit 20 000 $ de le pardon. Cet emprunteur, dont la dette après l’annulation est toujours le double de ce qu’il gagne, est un bon candidat pour un remboursement basé sur le revenu.

Ainsi, au lieu de se précipiter pour rembourser la dette de prêt étudiant, l’emprunteur devrait envisager de mettre cet argent dans son 401 (k) ou 403 (b). Étant donné que les remboursements de prêts étudiants sont basés sur le revenu brut ajusté, vous pouvez obtenir un remboursement de prêt étudiant inférieur en épargnant pour la retraite dans un compte de retraite avant impôt, a déclaré Williams.

Si, toutefois, un emprunteur qui gagne 75 000 $ et devra 30 000 $ après l’allégement de la remise de Biden pourrait envisager de rembourser les prêts de manière plus agressive. L’emprunteur pourrait mettre de l’argent de côté dans un compte d’épargne pour les prochains mois, puis effectuer un gros paiement forfaitaire avant la fin de l’année pour réduire le solde du prêt avant que les intérêts ne reprennent, a déclaré Williams.

Les emprunteurs avec des soldes relativement faibles qui ont une assise financière solide et ne s’attendent pas à avoir besoin des diverses protections qu’offrent les prêts fédéraux, y compris le remboursement et l’abstention axés sur le revenu, pourraient également envisager de se refinancer à un taux d’intérêt inférieur auprès d’un prêteur privé, a déclaré Williams. .

Le facteur fiscal

Les emprunteurs dont la dette a été annulée dans le cadre du plan Biden ne devront pas d’impôts fédéraux. Mais beaucoup pourraient être responsables des impôts de l’État. L’Indiana, par exemple, a récemment déclaré que la remise déclencherait des impôts sur le revenu de l’État, et certains emprunteurs pourraient devoir prélèvements de comté en plus de l’impôt sur le revenu de l’État. Le Mississippi et la Caroline du Nord ont fait des annonces similaires, et une taxation au niveau de l’État pourrait être possible dans l’Arkansas, la Californie, le Minnesota et le Wisconsin.

Les emprunteurs dont l’État prélèvera ou est susceptible de prélever des impôts doivent s’assurer qu’ils disposent d’une réserve suffisante pour couvrir cette obligation lorsqu’ils pèsent leurs décisions de remboursement.

La grande image

Les emprunteurs qui envisagent de faire un paiement volontaire devraient également demander à leur agent de service combien d’intérêts impayés ils devront avant de pouvoir commencer à rembourser le principal, a déclaré Clark. Lorsque la pause de paiement sera levée, les intérêts impayés seront capitalisés et ajoutés à leur solde existant. “Vous voudrez peut-être rembourser les intérêts impayés pour éviter d’avoir un solde global plus important à la fin de la pause”, a déclaré Clark.

Les emprunteurs doivent s’assurer de réfléchir à la situation financière dans son ensemble lorsqu’ils prennent des décisions concernant le remboursement des prêts étudiants, a déclaré Lux. “Les emprunteurs peuvent trouver qu’il est plus avantageux d’épargner pour la retraite ou une maison, selon le taux d’intérêt de leur prêt étudiant”, a-t-il déclaré.

