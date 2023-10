Le gouverneur du Nebraska, Jim Pillen, est critiqué pour avoir rejeté un article d’investigation sur son entreprise familiale, affirmant qu’il n’avait pas lu l’article parce que le journaliste était « de Chine communiste ».

La journaliste, Yanqi Xu, 27 ans, a déclaré qu’elle était « choquée » par les commentaires de Pillen concernant sa nationalité, surtout après que le bureau de Pillen n’ait pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur l’article de Xu.

«J’étais juste choqué. Je ne m’attendais à aucun commentaire à mon sujet personnellement », a déclaré Xu. «Pendant tout ce temps, je voulais vraiment avoir une réponse du gouverneur, mais pas qu’il fasse un commentaire sur mes antécédents», a-t-elle déclaré.

Xu, journaliste au Flatwater Free Press du Nebraska, a écrit un article d’enquête en septembre sur les niveaux de nitrates dans les fermes porcines appartenant à Pillen. Elle a constaté que l’eau testée dans 16 fermes présentait des niveaux de nitrate « supérieurs » à la quantité « que le gouvernement fédéral déclare être potable ». Des niveaux de nitrate plus élevés dans la ferme posent également un risque possible de contamination d’autres sources d’eau douce, a rapporté Xu.

La consommation de niveaux accrus de nitrate a été associée à plusieurs problèmes de santé, notamment le cancer et les maladies thyroïdiennes.

Pillen, un républicain qui a pris ses fonctions en 2023, a ensuite été interrogé sur les conclusions de l’article lors d’une interview en septembre avec la station de radio du Nebraska KFAB, le New York Times a rapporté.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’article, Pillen a répondu : « Premièrement, je ne l’ai pas lu et je ne le ferai pas… Deuxièmement, tout ce que vous avez à faire est de regarder l’auteur. [The] auteur de la Chine communiste. Qu’est-ce que tu as besoin de savoir de plus ?

Le Guardian a contacté le bureau de Pillen pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Xu s’est d’abord prononcé contre les commentaires de Pillen sur les réseaux sociaux et a remercié les autres journalistes pour leur soutien à la lumière des remarques du gouverneur.

« En tant que journaliste, je n’ai jamais voulu faire de moi-même l’histoire. Mais cette fois, j’ai pensé qu’il y avait plus en jeu que moi-même. Xu a dit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Je pense à la communauté que je représente et à qui pourrait trouver le commentaire du gouverneur blessant. »

Xu a déclaré dans une interview avec le Guardian qu’elle se sentait « dépassée » par le soutien et également « mal à l’aise ».

« Je pense que les projecteurs sur moi personnellement peuvent être assez inconfortables. En tant que journaliste, je veux être connue des autres pour mon histoire, et non pour cela », a-t-elle déclaré.

Avec l’attention renouvelée portée aux remarques du gouverneur, Xu a fait face à quelques commentaires négatifs, mais a ajouté que le soutien était plus important que toute négativité.

Matt Wynn, directeur exécutif de Flatwater Free Press, a condamné les commentaires du gouverneur dans un article. publié par Flatwater mardi.

« Yanqi vit aux États-Unis depuis 2017. Elle a vécu dans quatre États et à Washington DC. C’est, dit-elle, la première fois que quelqu’un la radie en raison de son origine. Et cela a été diffusé en direct par le gouverneur du Nebraska », a écrit Wynn.

«En tant qu’employeur, cela m’exaspère. En tant que partisan de la démocratie et d’une presse libre, cela m’attriste. En tant que Nebraskain, cela m’embarrasse.

Wynn a ajouté que la salle de rédaction de Flatwater avait contacté Pillen à plusieurs reprises pour lui demander des excuses, mais que le gouverneur n’avait jamais répondu.

Wynn a également noté que Pillen avait refusé de répondre à l’article de Xu avant sa diffusion.

Les journalistes et les groupes de défense de la presse ont également critiqué les commentaires de Pillen comme étant xénophobes.

L’Association des journalistes asiatiques-américains a publié une déclaration en soutien à Xu à X.

« Les journalistes jouent un rôle indispensable pour demander des comptes au pouvoir et informer le public », peut-on lire dans le communiqué.

« Disposer d’une presse indépendante et diversifiée est essentiel à la démocratie, et Xu mérite de faire son travail sans être jugée en raison de sa nationalité ou du lieu où elle a grandi. »

Xu, qui rend compte des nitrates au Nebraska depuis 2017, a souligné la difficulté de rendre compte des fermes de Pillen.

« C’est une histoire très difficile à faire. C’est nuancé. Ce n’est pas clair. Cela a nécessité beaucoup de création de sources et de tout organiser », a déclaré Xu.

Mais elle a ajouté que de telles histoires étaient importantes étant donné la capacité de Pillen à changer de politique en tant que gouverneur.

« Le gouverneur a le pouvoir de réellement modifier les politiques publiques qui pourraient nous aider à évoluer vers une meilleure qualité de l’eau », a-t-elle déclaré.

« Nous avons pensé qu’il était important de poser ces questions, de demander au gouvernement comment il compte y répondre », a-t-elle déclaré. «Je suis fier du travail que nous avons accompli.»