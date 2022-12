Les remarques de Trump sur la Constitution mettent McConnell et le GOP en défense

WASHINGTON (AP) – Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré mardi que quiconque pense que la Constitution devrait être suspendue aurait «très du mal» à devenir président des États-Unis, essayant de se distancier de Donald Trump.

C’est la deuxième fois que McConnell est contraint d’ouvrir sa conférence de presse hebdomadaire en répondant de manière préventive aux questions sur le comportement de Trump. La semaine dernière, c’était au sujet du dîner-rencontre de Trump avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste.

“Permettez-moi simplement de dire que quiconque cherche à devenir président et pense que la Constitution peut d’une manière ou d’une autre être suspendue ou non suivie, me semble-t-il, aurait beaucoup de mal à être assermenté en tant que président des États-Unis”, a déclaré McConnell au Capitole.

Les remarques interviennent alors que Trump, qui a annoncé qu’il se présente à nouveau à la présidence en 2024, met son parti dans la position familière de répondre à ses idées, déclarations et explosions, forçant les républicains à répondre publiquement de son comportement.

Au cours du week-end, Trump a appelé à “la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution” après de nouvelles révélations sur ce qu’il a qualifié de traitement injuste de Twitter à son égard lors de l’élection présidentielle de 2020 qu’il a perdue face à Joe Biden.

La réaction des républicains a été critique, même si de nombreux responsables du GOP ne veulent toujours pas affronter directement Trump en tant que chef de leur parti.

S’exprimant mardi en Caroline du Sud, Mike Pence, l’ancien vice-président de Trump, a déclaré: «Je pense que toute personne qui occupe une fonction publique, toute personne qui aspire à servir dans une fonction publique ou à servir à nouveau dans une fonction publique devrait indiquer clairement qu’elle soutiendra et défendra la Constitution des États-Unis.

McConnell, en tant que chef républicain essayant de diriger son parti dans une ère post-Trump – les deux ne se sont pas parlé depuis que McConnell a accepté le décompte du collège électoral pour Biden à la fin de 2020 – fait face à une tâche sans fin de réagir aux explosions de l’ancien président .

Pourtant, McConnell a détourné les questions de savoir s’il pourrait soutenir Trump s’il devenait le candidat présidentiel du Parti républicain en 2024.

Au lieu de cela, le chef du GOP au Sénat a réitéré la difficulté de prêter serment, ce qui oblige le président élu à défendre la Constitution.

“Il serait assez difficile d’être assermenté à la présidence si vous n’êtes pas disposé à respecter la Constitution”, a déclaré McConnell.

Au cours du week-end, Trump s’est accroché à un rapport du nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, suggérant le favoritisme sur la plate-forme de médias sociaux lors de la course présidentielle de 2020.

Twitter a été invité à modérer le contenu sur la famille de Biden, en particulier son fils, Hunter Biden, que les républicains voulaient amplifier dans leurs attaques contre le démocrate.

Trump, sur son application de médias sociaux, avait déclaré que “une fraude de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution”. Plus tard, il a accusé les médias d’avoir déformé ses commentaires et d’avoir “essayé de convaincre le peuple américain que j’avais dit que je voulais ‘mettre fin’ à la Constitution”.

Il y a deux semaines, Trump a été critiqué pour avoir dîné avec Nick Fuentes, un nationaliste blanc connu et négationniste de l’Holocauste. Trump a déclaré qu’il n’était pas au courant des croyances de Fuentes.

Les républicains n’ont pas été en mesure de rejeter fermement Trump en tant que candidat potentiel, même si beaucoup d’entre eux tentent de se distancer de ses activités récentes.

Le chef du House GOP, Kevin McCarthy, qui devrait devenir le président de la Chambre lorsque les républicains prendront le contrôle au cours de la nouvelle année, n’a pas encore pleinement pesé sur les derniers commentaires de Trump.

La représentante républicaine Liz Cheney, une fervente critique de Trump, a tweeté directement à McCarthy pour répondre :

“Cette semaine, Trump a déclaré que nous devrions mettre fin à toutes les règles, réglementations, etc.” même celles de la Constitution “pour annuler l’élection. Êtes-vous si totalement dépourvu de principes que vous ne condamnerez pas cela non plus ? »

__

Les rédacteurs de l’Associated Press Meg Kinnard à Rock Hill, en Caroline du Sud, et Jill Colvin à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press