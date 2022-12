Les remarques de Trump sur la Constitution mettent McConnell et le GOP en défense

WASHINGTON (AP) – Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a adressé mardi une autre réprimande à l’ancien président Donald Trump, affirmant que quiconque pense que la Constitution peut être suspendue aurait “très du mal” à devenir président des États-Unis.

Le commentaire a marqué la deuxième fois en autant de semaines que McConnell et d’autres républicains ont été contraints de dénoncer les paroles et les actions de Trump depuis que l’ancien président a annoncé qu’il se présentait à nouveau à la présidence en 2024.

C’est une dynamique qui a vexé le GOP tout au long de la première campagne et de la présidence de Trump, mais qui a pris un ton moins indulgent maintenant que Trump est confronté à la perspective d’une primaire compétitive et que les meilleurs stratèges et collecteurs de fonds républicains disent de plus en plus que le parti serait mieux servi par aller de l’avant.

“Permettez-moi simplement de dire que quiconque cherche à devenir président et pense que la Constitution peut d’une manière ou d’une autre être suspendue ou non suivie, me semble-t-il, aurait beaucoup de mal à être assermenté en tant que président des États-Unis”, a déclaré McConnell au Capitole.

McConnell répondait à la déclaration étonnamment anti-démocrate de Trump samedi après les révélations de ce qu’il a qualifié de traitement injuste de Twitter à son égard lors de l’élection présidentielle de 2020 qu’il a perdue face à Joe Biden. Trump, qui a appelé à plusieurs reprises à l’annulation des élections, a écrit sur son application de médias sociaux : « Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution.

Les mots de McConnell mardi étaient presque identiques à ceux qu’il a utilisés la semaine dernière, lorsqu’il a également ouvert sa conférence de presse hebdomadaire en répondant de manière préventive aux questions sur le comportement de l’ancien président après le dîner de Trump avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste et un rappeur qui a fait une série de déclarations antisémites .

Le sénateur a alors déclaré qu’il n’y avait “pas de place dans le Parti républicain pour l’antisémitisme ou la suprématie blanche”, ajoutant : “Quiconque rencontre des personnes défendant ce point de vue, à mon avis, a très peu de chances d’être élu président des États-Unis”. .”

La réaction des autres républicains a également été critique, même si de nombreux responsables du GOP ne veulent toujours pas affronter directement Trump, qui reste populaire auprès de la base du parti.

S’exprimant mardi en Caroline du Sud, Mike Pence, l’ancien vice-président de Trump, a déclaré que « quiconque occupe une fonction publique, quiconque aspire à exercer une fonction publique ou à exercer à nouveau une fonction publique devrait indiquer clairement qu’il soutiendra et défendra la Constitution. des États-Unis.”

Pence, qui devrait largement défier Trump pour la nomination de 2024, a ajouté que même s’il pense que les Américains sont impatients de revenir aux politiques de la Maison Blanche de Trump, “je crois vraiment qu’ils veulent passer à un leadership qui fait preuve de respect”. pour nos plus grandes traditions et notre respect pour les Américains, quel que soit leur point de vue.

Lundi, le sénateur Mike Rounds, RS.D., a déclaré dans un déclaration tweetée : « Quiconque souhaite diriger notre pays doit s’engager à protéger la Constitution. Ils ne devraient pas menacer d’y mettre fin.

“Je ne pense pas qu’il y avait une clause échappatoire pour ne pas défendre la Constitution”, a ajouté le sénateur Roy Blunt, R-Mo.

McConnell, en tant que leader républicain essayant de diriger son parti dans une ère post-Trump, fait face à une tâche sans fin de réaction aux explosions de l’ancien président. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis que McConnell a accepté le décompte du Collège électoral pour Biden à la fin de 2020, et Trump a à plusieurs reprises fustigé McConnell lors de rassemblements et dans des publications sur les réseaux sociaux, appelant à son éviction.

Pourtant, McConnell a détourné les questions mardi quant à savoir s’il pourrait soutenir Trump s’il devenait le candidat présidentiel du Parti républicain en 2024.

Au lieu de cela, le chef du GOP au Sénat a réitéré la difficulté de prêter serment, ce qui oblige le président élu à défendre la Constitution.

“Il serait assez difficile d’être assermenté à la présidence si vous n’êtes pas disposé à respecter la Constitution”, a déclaré McConnell.

L’adoption de l’autoritarisme par Trump samedi est la dernière controverse d’une jeune campagne qui n’a jusqu’à présent inclus aucun événement public et aucun voyage dans les États à vote anticipé. Au lieu de cela, il a été dominé par le contrecoup de son dîner avec l’artiste précédemment connu sous le nom de Kanye West et Nick Fuentes, un nationaliste blanc connu et négationniste de l’Holocauste. Trump a déclaré qu’il ne savait pas qui était Fuentes lors de leur rencontre.

Trump a subi un autre revers mardi lorsque sa société éponyme a été reconnue coupable de fraude fiscale pour avoir aidé des dirigeants à esquiver des impôts sur des avantages somptueux tels que des appartements à Manhattan et des voitures de luxe, dans une répudiation significative des pratiques financières de l’entreprise de l’ancien président.

Bien que Trump lui-même n’ait pas été jugé, un jury a déclaré deux personnes morales de l’organisation Trump coupables des 17 chefs d’accusation, y compris des accusations de complot et de falsification de documents commerciaux.

Les républicains n’ont pas été en mesure de rejeter fermement Trump en tant que candidat potentiel, même si beaucoup d’entre eux tentent de se distancer de ses activités récentes.

Le chef du House GOP, Kevin McCarthy, qui devrait devenir le président de la Chambre lorsque les républicains prendront le contrôle au cours de la nouvelle année, n’a pas encore répondu à Trump, mais a déclaré aux journalistes au Capitole qu’il soutenait pleinement la Constitution.

La représentante républicaine Liz Cheney, une fervente critique de Trump, a tweeté directement à McCarthy pour dénoncer la déclaration de Trump.

“Cette semaine, Trump a déclaré que nous devrions mettre fin à toutes les règles, réglementations, etc.” même celles de la Constitution “pour annuler l’élection. Êtes-vous si totalement dépourvu de principes que vous ne condamnerez pas cela non plus ? » elle a demandé.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a également contesté le silence de certains membres. “Demander aux membres du Congrès de réaffirmer leur serment d’office et de respecter la Constitution ne devrait pas être une lourde tâche”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Les républicains du Congrès doivent le faire immédiatement, au lieu de refuser à plusieurs reprises de répondre à la question la plus fondamentale.”