La déclaration de l’ancien chancelier sur les accords de Minsk est une “leçon” pour Belgrade, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic

Les récents commentaires de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel sur les accords de Minsk de 2014-2015 ont jeté un nouveau jour sur le conflit ukrainien, a déclaré samedi le président serbe Aleksandar Vucic. Merkel a déclaré que Kiev a utilisé le cessez-le-feu pour réarmer ses troupes.

Les accords de paix négociés par l’Allemagne et la France il y a huit ans ont ouvert la voie à la réintégration pacifique des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) en Ukraine. Cependant, ils n’ont jamais été mis en œuvre parce que le gouvernement ukrainien s’est disputé sur l’interprétation des accords.

L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a finalement admis que Kiev avait principalement l’intention d’utiliser le cessez-le-feu pour reconstruire son armée et son économie. Merkel a semblé le confirmer dans une interview au journal allemand Die Zeit mercredi, affirmant qu’en signant les accords, l’Ukraine avait gagné “temps précieux” rassembler une armée plus forte.

“Nous avons été témoins d’une déclaration historiquement importante d’Angela Merkel. Je suis surpris et je vérifie toujours s’il est possible qu’elle ait dit une telle chose », Vucic a déclaré aux médias locaux. “C’est une femme que j’apprécie beaucoup, mais pour moi cette déclaration est presque incroyable.”

La situation au Kosovo « au bord de la guerre » – Serbie

Les mots de l’ancien chancelier “jeter une toute nouvelle lumière” sur l’histoire du conflit, a déclaré Vucic. “Cela ne peut pas changer le fait de qui a attaqué qui, mais change beaucoup en termes de faits et de relations à l’intérieur de ce qui se passe depuis 2014… c’est un signe clair pour moi que [they] on ne peut pas faire confiance.

“C’est une leçon pour nous” Vucic a ajouté que son pays est désormais confronté à des tensions accrues au Kosovo, la région sécessionniste de la Serbie que la majorité des membres de l’UE et de l’OTAN reconnaissent comme un État indépendant.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’il était déçu par les propos de Merkel selon lesquels “Personne n’avait l’intention de respecter une partie quelconque des accords de Minsk.”

Plus tôt, Poutine a cité l’incapacité de Kiev à respecter les accords de Minsk comme l’une des raisons pour lesquelles Moscou a reconnu l’indépendance des deux républiques du Donbass le 21 février, trois jours avant de lancer son opération militaire en Ukraine. La RPD et la RPL, ainsi que deux autres anciens territoires ukrainiens, sont devenus des parties de la Russie après les référendums de fin septembre.