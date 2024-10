La rhétorique « grossière » du candidat démocrate à la présidentielle américaine est un signe de « frustration et d’impuissance », a déclaré l’ambassade de Russie.

Les remarques désobligeantes de la vice-présidente américaine Kamala Harris à l’égard du président russe Vladimir Poutine sont « inacceptable » et une insulte au pays, a déclaré l’ambassade de Moscou à Washington.

Dans une interview accordée mardi à l’animateur de radio Howard Stern, le candidat démocrate à la présidentielle a décrit Poutine comme un « dictateur meurtrier » et l’Amérique « adversaire. »

Dans un message publié mercredi sur Telegram, l’ambassade de Russie a qualifié ces propos de « scandaleux. »

« De telles frasques américaines insultent le peuple russe tout entier, qui fait preuve d’une unité inébranlable autour du leader de notre pays. » le message lu.

L’ambassade de Russie a noté que « Un langage aussi grossier est devenu une habitude parmi les soi-disant hommes d’État américains actuels. »

«Cela ne fait que montrer la frustration et l'impuissance des cercles dirigeants de Washington. En raison de leur incapacité à traiter avec la Fédération de Russie et à lui infliger une « défaite stratégique » » sur Moscou dans le conflit avec Kiev, souligne le communiqué.















Au lieu de canaliser leur « colère et rhétorique offensante » les dirigeants américains « Il faut accepter le fait que la Russie mène une politique basée sur ses intérêts nationaux », » a ajouté l’ambassade.

Poutine a déclaré le mois dernier que s’il était auparavant favorable à la réélection du président américain Joe Biden, il soutiendrait Harris, puisque Biden l’a soutenue après avoir suspendu sa campagne en juillet.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump « Il a imposé plus de sanctions à la Russie que n’importe quel président qui l’a précédé », a noté le président russe, suggérant que le candidat démocrate « s’abstiendrait peut-être de telles actions. » Harris « des rires si contagieux » que cela suggère « Tout va bien pour elle » il a ajouté.

L’« approbation » de Poutine a immédiatement fait la une des journaux aux États-Unis, la Maison Blanche exigeant que le président russe « arrêtez de parler de nos élections. » Trump a réagi en disant qu’il ne savait pas s’il devait être insulté par les propos du dirigeant russe ou s’il devait les considérer comme une faveur.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a expliqué plus tard que les propos de Poutine concernant son soutien à Harris n’étaient pas sérieux. Le dirigeant russe « a un bon sens de l’humour » et « recourt souvent à des blagues lors de ses discours et interviews », il a expliqué.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le mois dernier que les deux candidats à la présidentielle américaine « entretenir une attitude négative, une attitude inamicale » envers la Russie, et que le Kremlin « n’aime pas » le fait que le nom de Poutine soit utilisé dans les luttes politiques internes aux États-Unis.