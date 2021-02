Axios a contesté l’affirmation de Kamala Harris selon laquelle l’administration Trump n’a laissé à son successeur aucun plan de vaccination contre Covid-19. Une déclaration contradictoire du Dr Anthony Fauci, cependant, a été rapidement supprimée.

L’affirmation selon laquelle l’administration Biden devait repartir de zéro sur une stratégie nationale de vaccination parce que leurs prédécesseurs républicains ne leur laissaient rien pour travailler a été soulevée le mois dernier, d’abord en tant que « scoop » de CNN, puis en tant que position officielle du nouveau gouvernement.

Les gens de Biden tournent ici ou essaient d’abaisser la barre de manière stratégique. Il y avait, en effet, un plan de Trump. J’ai écouté les appels des gouvernements sur la distribution de vaccins. Le plan présentait des lacunes évidentes. mais dire qu’il n’y a rien à retravailler n’est pas vrai. https://t.co/RADv5dl8mf – Sam Stein (@samstein) 21 janvier 2021

Certains commentateurs y ont vu au mieux une hyperbole, et peut-être abaisser la barre pour l’équipe Biden au cas où le déploiement de leur vaccin se révélerait décevant. Et le Dr Fauci a rejeté la demande, déclarant: «Nous ne partons certainement pas de zéro car il y a une activité en cours dans la distribution.»

Fauci, le directeur du NAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses), était un expert de premier plan sur Covid-19 sous Trump et sert actuellement dans la nouvelle administration en tant que conseiller médical en chef du président Biden.

Aussi sur rt.com «Nous ne partons absolument pas de zéro! Rapport CNN basé sur la source de Fauci BUSTS sur le déploiement du vaccin Covid-19

C’est le contexte qu’Axios a fourni lorsqu’il a tweeté lundi la dernière itération de la déclaration, faite par le vice-président Kamala Harris dans une interview dimanche avec ‘Axios sur HBO’. Quelques heures plus tard, le tweet a été supprimé et apparemment remplacé par un qui ne conteste pas son affirmation. L’histoire elle-même n’a jamais mentionné Fauci et ses remarques.

Axios a supprimé le tweet à gauche qui soulignait que l’affirmation de Kamala semblait être contredite par ce que Fauci a dit, et Axios l’a remplacé par le tweet de Kamala à droite qui n’inclut plus le contexte de Fauci. pic.twitter.com/Wws9XX92Ip – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 15 février 2021

Ironiquement, Fauci a été interviewé par le même programme ces derniers jours. Cela a peut-être été une bonne occasion de régler les choses, mais la question n’a apparemment jamais été soulevée. Il a cependant été interrogé sur le fait que son nom est maintenant utilisé pour décrire la rupture avec une personne qui ne suit pas les directives de distanciation sociale.

💔Il existe un nouveau terme de rencontre appelé « Fauci-ing »@margarettalev demanda Fauci sur #AxiosOnHBO s’il savait ce que cela signifiait. (Il ne l’a pas fait) Talev: Cela signifie couper une relation si vous ne pensez pas qu’une autre personne est assez sérieuse au sujet de la distance sociale / pandémie. – Sara Fischer (@sarafischer) 15 février 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!