Les remarques adressées à un patron d’organisme de bienfaisance noir par la principale assistante royale Susan Hussey étaient offensantes et erronées

Purge du palais

LES remarques à un patron de charité noire par la grande assistante royale Susan Hussey étaient offensantes et erronées.

Mais la réponse rapide et robuste du Palais est plus révélatrice quant à savoir si de telles attitudes archaïques y sont tolérées.

Les remarques de l’aide royale Susan Hussey à un patron d’une association caritative noire étaient offensantes et erronées Crédit : Getty

Ils ne le sont manifestement pas.

Pour toutes ses décennies de loyaux services aux côtés de la reine et son rôle de marraine du prince William, Lady Hussey a immédiatement suivi la planche.

Le Palais a condamné ses questions à Ngozi Fulani comme “inacceptables et profondément regrettables”.

Le bureau de William a insisté sur le fait que “le racisme n’a pas sa place dans notre société”.

Ceux qui croient que la maison royale est un foyer irrémédiable de fanatisme citent désormais les commentaires de Lady Hussey comme preuve.

Mais le contre-argument est plus convaincant.

En tant que prince de Galles, Charles a milité sans relâche contre le racisme et pour la diversité.

Lui et Camilla le feront encore plus puissamment en tant que roi et reine.

Si les préjugés subsistent encore chez quelques courtisans, ni eux ni eux ne dureront longtemps.

Coup d’Etat des syndicats

Quelqu’un peut-il sérieusement douter maintenant que les syndicats coordonnent la tentative de renversement d’un gouvernement conservateur ?

La plupart des travailleurs, en particulier dans le secteur privé, acceptent à contrecœur que l’inflation a grimpé au-delà d’un niveau auquel les augmentations de salaire peuvent raisonnablement correspondre. Ce n’est pas le cas des syndicats.

Les syndicalistes paralysent le pays avec des grèves pour des revendications salariales Crédit : PA

Ils saisissent cette chance pour défendre des demandes scandaleuses et persuader des centaines de milliers de membres de paralyser le pays à moins qu’elles ne soient satisfaites.

Quiconque se souvient des années 1970 sait que c’est vrai.

En cas de doute, cependant, le crétin du syndicat des chemins de fer Mick Lynch l’a dit à haute voix.

Il a exhorté «l’ensemble de la classe ouvrière» à évincer les conservateurs et à «faire entrer quelqu’un de mieux» – c’est-à-dire des marionnettes travaillistes dont il peut tirer les ficelles.

Postiers, fonctionnaires, conférenciers, personnel des chemins de fer et d’Eurostar, voire infirmiers et ambulanciers . . . tous sont des pions dans la déstabilisation chorégraphiée d’un pays déjà sous le choc de Covid et de la guerre.

Lorsque le public souffre, même les malades et les mourants, la gauche feint le regret et blâme les méchants conservateurs.

Keir Starmer va-t-il dénoncer un sabotage aussi répugnant ?

Pourquoi le ferait-il ? Il en profite le plus.

Il est temps de donner

LES TEMPS sont durs.

Vous n’aurez peut-être pas d’argent à dépenser ce Noël. Pouvez-vous donner un peu de temps à la place?

La campagne festive du Sun Helping Hands At Christmas est axée sur le bénévolat Crédit : Andrew Barr

La campagne festive du Sun Helping Hands At Christmas consiste à faire du bénévolat pendant quelques heures, plus si vous le pouvez, pour changer la vie des moins fortunés.

Cela pourrait signifier s’inscrire auprès du Royal Voluntary Service pour appeler une personne seule, servir des repas dans un club de déjeuner ou travailler dans les services hospitaliers.

Si vous n’avez pas le temps, mais que vous avez une ou deux livres de rechange, vous pouvez également faire un don au RVS.

C’est une cause fantastique. Lisez tout sur notre appel ici.